Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il

Iluuisutamine
Niina Petrõkina lühikava Milano Cortina taliolümpiamängudel
Niina Petrõkina lühikava Milano Cortina taliolümpiamängudel Autor/allikas: Kiur Kaasik / Delfi Meedia
Iluuisutamine

Eesti iluuisutajad lõpetavad sel nädalavahetusel hooaja Prahas toimuvate maailmameistrivõistlustega. Esimesena tulevad kolmapäeval jääle naisüksiksõitjad.

Kolmapäevases naiste lühikavas tulevad jääle 33 naist, Nataly Langerbaur üheksandana ehk teise soojendusgrupi eelviimase uisutajana. Tema alustab oma kava Eesti aja järgi kell 13.36.

Kahekordne Euroopa meister ning Milano Cortina olümpiamängudel seitsmenda koha saanud Niina Petrõkina on eelviimases soojendusgrupis samuti eelviimane sportlane ehk üldjärjekorras 26. uisutaja, kes tuleb jääle kell 16.21.

Praha MM-il võistlevad näiteks olümpial medali võitnud jaapanlannad Kaori Sakamoto ja Mone Chiba ning ameeriklannad Amber Glenn ja Isabeau Levito, ent olümpiavõitja Alysa Liu Tšehhis ei osale.

"Hooaja lõpus annab keha tunda. Kõik hakkab vaikselt valutama. Aga see on normaalne," rääkis Petrõkina maailmameistrivõistluste eel ERR-ile. "Vahetasin mõned liigutused vabakavas. Vaatasin kõik videod ära ja mõtlesin, et mõned kohad mulle väga ei meeldi. Praegu, kui tuleb viimane võistlus, tahaks näidata ilusat kava. Väiksed pisinüansid. Ma ei tea isegi, kas keegi neid märkab, aga ma ise märkan. See on kõige tähtsam!"

ETV+ otseülekanne MM-i naiste lühikavast algab kolmapäeval kell 14.05.

