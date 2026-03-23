VIDEO | "Terevisiooni" saatejuhid asusid vastamisi värske Eesti meistriga

Nädalavahetusel tuli Pert Marten Lehtlaan teist korda Eesti meistriks lauatennises ja oli esmaspäeva hommikul ETV saate "Terevisioon" stuudios, kus proovis kätt saatejuhtide Juhan Kilumetsa ja Martha-Beryl Graubergiga.

Vaata videost, kuidas Kilumetsal ja Graubergil lauatennise minivariandil Eesti kõige parema mängija vastu läks ja lisaks selgub ka, miks ei meeldi sportlike ambitsioonidega tegijatele, kui lauatennise kohta öeldakse "pinks".

Eesti lauatennise ajaloost ilmub lähiajal ka raamat, mille ilmumist saab toetada Hooandja vahendusel.