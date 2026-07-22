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Soome laskesuusataja sattus haiglasse

Laskesuusatamine
Otto Invenius.
Otto Invenius. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Laskesuusatamine

Soome laskesuusataja Otto Invenius sattus Austrias viibides haiglasse.

Invenius jagas ühismeedias fotosid, millel ta lamas haiglavoodis ja vaatas jalgpalli MM-i finaali. "Viimased nädalad ei ole läinud plaanipäraselt. Nädal aega tagasi käisin Austrias operatsioonil. Kõik läks hästi, nüüd pean veidi puhkama. Trenni naasen siis, kui see on ohutu ja mõistlik. Loodetavasti varsti," kommenteeris Invenius.

Soome väljaanne Iltalehti võttis Inveniusega ühendust, kuid laskesuusataja ei soovinud avaldada, miks ta sattus haiglasse. "Midagi tõsist ei juhtunud. Kõik kulgeb hetkel plaanipäraselt. Olen õigel teel," ütles ta. Iltalehti lisas, et Invenius on praeguseks naasnud kodumaale.

Invenius on MK-sarjas jõudnud pjedestaalile korra, kui saavutas 2023/24 hooajal koos Suvi Minkkineniga Holmenkolleni paarissegateatesõidus kolmanda koha. Milano Cortina taliolümpiamängudel pälvis ta ühisstardist sõidus üheksanda koha.

Toimetaja: Henrik Laever

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