Vittozzi viimane ring oli Hanna Öbergile liiast, Ermits 25.

Hanna Öberg, Lisa Vittozzi, Tereza Vobornikova Autor/allikas: Katariina Peetson
Laskesuusatamise MK-sarja hooaja viimasel etapil Holmenkollenis võitis naiste ühisstardist sõidu itaallanna Lisa Vittozzi (1; 34.58,9), kes edestas 4,2 sekundiga rootslannat Hanna Öbergi (1).

Viimasesse tiiru tulid liiderduona õed Hanna ja Elvira Öberg, kuid esimene neist tegi ühe möödalasu ja teine eksis kaks korda. Puhtalt lasknud Vittozzi lahkus tiirust siiski 8,6 sekundit pärast Hanna Öbergi, kuid oli viimasel ringil teravam.

Nende järel lõpetas kolmandana olümpiapronks Tereza Vobornikova (Tšehhi; 1; +17,2), kes suutis selja taga hoida Elvira Öbergi (2; +21,8), Ingrid Landmark Tandrevoldi (Norra; 2; +24,7) ja Julia Simoni (Prantsusmaa; 3; +26,8).

Neist Simon sai aga rõõmustada ühisstartidest sõitude MK-sarja esikoha eest. Talle kogunes 245 punkti ehk 59 enam kui teiseks kerkinud Vittozzil. Kolmas oli kokkuvõttes Michelon (183).

MK-sarja üldvõidu oli juba varem kindlustanud prantslanna Lou Jeanmonnot, kes lõpetas pühapäeval 15. kohal (3; +1.17,9). Ta kogus hooajaga 1135 punkti. Teiseks tuli Hanna Öberg (958) ja viimase sõiduga kerkis kolmandaks Vittozzi (935), lükates neljandaks Elvira Öbergi (922).

Eesti laskesuusataja Regina Ermits lõpetas pühapäeval 25. kohal (4; +3.00,8). Sama koht kuulus talle 290 punktiga ka MK-sarja kokkuvõttes.

Enne sõitu

Kokku läheb hooaja viimasele sõidule vastu 30 naist, kelle seast numbri all 22 ka Regina Ermits. Sel hooajal on ta teinud kaasa kolmes ühisstardist sõidus: Le Grand Bornandis tuli 17., Nove Mestos 19. ja Kontiolahtis 13. koht.

Juba MK-sarja üldvõidu kindlustatuna läheb sõidule vastu prantslanna Lou Jeanmonnot, aga ühisstardist sõitude arvestuses hoiab ta 155 punktiga teist kohta. Esimene on 200 punktiga kaasmaalane Julia Simon, kes on pühapäeval samuti stardis.

Samuti teevad kaasa teisedki MK-sarja üldarvestuse paremad: Hanna ja Elvira Öberg (Rootsi), Suvi Minkkinen (Soome), Lisa Vittozzi (Itaalia), Anna Magnusson (Rootsi), Oceane Michelon (Prantsusmaa) ja U-23 arvestuse parim Maren Kirkeeide (Norra).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

15:37

Vittozzi viimane ring oli Hanna Öbergile liiast, Ermits 25. Uuendatud

09:38

TÄNA OTSE | Kas Lägreid teebki hooaja lõpus puhta vuugi?

21.03

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

21.03

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

21.03

Rootsi koondise lasketreenerist saab talumees: see on unistuste amet

20.03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas

20.03

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

19.03

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi

19.03

Teinegi Austria laskesuusatipp lõpetab karjääri

19.03

Eesti Olümpiakomitee premeerib Jakob Kulbinit ja tema treenereid

19.03

Maailmameister Hauser tõmbab Oslos karjäärile joone alla

19.03

Fännid hääletasid Otepää etapi parimaks USA segateatevõistkonna

15.03

Nigol: Otepää MK-etapi tulevik on helge

15.03

Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

15.03

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga

sport.err.ee uudised

16:03

USA lipujalgpallikoondis näitas olümpiaareenil NFL-i meestele koha kätte

15:37

Vittozzi viimane ring oli Hanna Öbergile liiast, Ermits 25. Uuendatud

15:08

Tiitlikaitsja Flora sai teise kaotuse järjest

14:59

TÄNA OTSE | MM-i viimasel õhtul on võistlustules Mülla ja Verlin Uuendatud

14:31

VAATA OTSE | Levadia - Paide pakub huvitava treeneriduelli Uuendatud

14:15

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

14:11

Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne Uuendatud

13:12

Sofia Goggia võitis ja haaras kristallgloobuse

12:32

Miamis oli favoriitide ringil hea päev

12:05

Max Verstappeni põige kereautodele kulmineerus disklahviga

11:30

Kevadise Otepää maratoni võitsid Hektor Uustalo ja Siiri Pilt

11:13

Ogier: ma ei saa kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis

10:41

Sedapuhku kurvastas Liverpooli 35-aastane Danny Welbeck

10:07

Ingrid Neel alustas Miamis raske võiduga

09:38

TÄNA OTSE | Kas Lägreid teebki hooaja lõpus puhta vuugi?

