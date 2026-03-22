Vittozzi viimane ring oli Hanna Öbergile liiast, Ermits 25.

Viimasesse tiiru tulid liiderduona õed Hanna ja Elvira Öberg, kuid esimene neist tegi ühe möödalasu ja teine eksis kaks korda. Puhtalt lasknud Vittozzi lahkus tiirust siiski 8,6 sekundit pärast Hanna Öbergi, kuid oli viimasel ringil teravam.

Nende järel lõpetas kolmandana olümpiapronks Tereza Vobornikova (Tšehhi; 1; +17,2), kes suutis selja taga hoida Elvira Öbergi (2; +21,8), Ingrid Landmark Tandrevoldi (Norra; 2; +24,7) ja Julia Simoni (Prantsusmaa; 3; +26,8).

Neist Simon sai aga rõõmustada ühisstartidest sõitude MK-sarja esikoha eest. Talle kogunes 245 punkti ehk 59 enam kui teiseks kerkinud Vittozzil. Kolmas oli kokkuvõttes Michelon (183).

MK-sarja üldvõidu oli juba varem kindlustanud prantslanna Lou Jeanmonnot, kes lõpetas pühapäeval 15. kohal (3; +1.17,9). Ta kogus hooajaga 1135 punkti. Teiseks tuli Hanna Öberg (958) ja viimase sõiduga kerkis kolmandaks Vittozzi (935), lükates neljandaks Elvira Öbergi (922).

Eesti laskesuusataja Regina Ermits lõpetas pühapäeval 25. kohal (4; +3.00,8). Sama koht kuulus talle 290 punktiga ka MK-sarja kokkuvõttes.

Enne sõitu

Kokku läheb hooaja viimasele sõidule vastu 30 naist, kelle seast numbri all 22 ka Regina Ermits. Sel hooajal on ta teinud kaasa kolmes ühisstardist sõidus: Le Grand Bornandis tuli 17., Nove Mestos 19. ja Kontiolahtis 13. koht.

Juba MK-sarja üldvõidu kindlustatuna läheb sõidule vastu prantslanna Lou Jeanmonnot, aga ühisstardist sõitude arvestuses hoiab ta 155 punktiga teist kohta. Esimene on 200 punktiga kaasmaalane Julia Simon, kes on pühapäeval samuti stardis.

Samuti teevad kaasa teisedki MK-sarja üldarvestuse paremad: Hanna ja Elvira Öberg (Rootsi), Suvi Minkkinen (Soome), Lisa Vittozzi (Itaalia), Anna Magnusson (Rootsi), Oceane Michelon (Prantsusmaa) ja U-23 arvestuse parim Maren Kirkeeide (Norra).