ManU kaotas teise koha heitluses väärtuslikke punkte

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas peeti reedel üks kohtumine, milles viimase pooltunni jooksul lõid võõrustaja Bournemouth ja Manchester United neli väravat ning kohtunikud näitasid ka punast kaarti.

Premier League'is veel teist kohta jahtiv United läks väravateta avapoolaja järel 61. minutil juhtima, kui kapten Bruno Fernandes penalti realiseeris. Kohe pärast seda tekkis vastuoluline olukord, kui kohtunikud jätsid külalistele penalti vilistamata ja 67. minutil vaatas tabloolt juba vastu viigiseis, kui Ryan Christie palli ManU võrku saatis.

71. minutil läksid külalised siiski uuesti juhtima, kui Bournemouthi mängija nurgalöögi olukorras palli enda võrku toksas.

Tõeline draama sai alguse aga 79. minutil, kui Unitedi kaitsemängija Harry Maguire oma kastis vastase ründaja pikali tõukas. Inglismaa koondislasele määrati selle eest ka punane kaart ja Bournemouth viigistas 11 meetri pealt. Pinget jagus ka otsustavatel minutitel, aga väravalisa ei sündinud ja kohtumine lõppes 2:2 viigiga.

Premier League'i peakontor kinnitas, et kohtunike otsused olid õiged, aga Unitedi mängijad väljendasid pärast mängu oma pahameelt. "Minu esimene mõte oli, et see ei saa kuidagi õige olla. Nad andsid neile penalti täpselt sama asja eest, mille eest meie seda ei saanud," ütles ManU peatreener Michael Carrick. "See on massiivne hetk ja ma ei saa aru, kuidas üks on ja teine ei ole. See tundus ilmselge."

Unitedi jaoks on lõpptulemus veel selle võrra valusam, et meeskond on 31 mänguga kogunud 55 punkti ja jätkab liigatabelis kolmandal real, aga linnarivaal Manchester City (61 p) edu on nende 31. mängu eel kuus punkti. Tabeli tipus jätkab 31 mänguga 70 punkti kogunud Arsenal.

31. mänguvoor lõppeb pühapäeva õhtul, kokku peavad kõik klubid 38 kohtumist.