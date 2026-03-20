Shein tegi kahele väravale eeltöö, aga Fredrikstadi karikahooaeg lõppes

Fredrikstad alustas mängu kohutavalt, sest juba esimesel minutil jäädi 0:1 ja kolmandal minutil 0:2 kaotusseisu. See pöörati avapoolaja keskpaigas ja teise poolaja alguses löödud väravatest 2:2 viigiks, kui kaks korda tegi skoori Sondre Sörlökk ja mõlemale väravale tegi eeltöö Shein. 1:2 väravale eelnes Sheini pikk sööt paremale äärele ja 2:2 väravale Sheini nurgalöök, vahendab Soccernet.ee.

Viik ei püsinud kaua, sest Norras sündinud, aga Filipiinide koondises mängiv ründaja Björn Kristensen lõi 65. minutil KFUM-i 3:2 võiduvärava. Shein kandis Fredrikstadi kaptenipaela ja sai kirja täismängu.

Karikasarjast välja langenud Fredrikstadi hooaeg jätkub 22. märtsil, kui avaneb revanšivõimalus, sest Norra kõrgliiga teises voorus minnakse kodus KFUM-iga uuesti vastamisi. Fredrikstad alustas liigahooaega 0:4 kaotusega Tromsöle, KFUM alistas avavoorus Eesti koondise poolkaitsja Markus Soometsa koduklubi Kristiansandi Starti 2:0.