Kubassova väravasööt tõi Ferncvarosile finaalipileti

Välismaal mängivatel Eesti koondislastel oli ilus kolmapäev, sest Vlada Kubassova aitas oma tööandja väravasööduga karikafinaali, Mari Liis Lillemäe ja Kristina Teern täiendasid samuti värava- ja sööduarvet.

Eesti koondise ründaja Kubassova oli Ungari karikavõistluste poolfinaalkohtumise eel Ferncvarosi nimekirjas esialgu üles antud varumängijana. Viimasel hetkel tehti aga vangerdus, Kubassova edutati alustajate sekka ning ta aitas naiskonna Györi ETO vastu 2:0 võiduni, vahendab Soccernet.ee.

Ferencvarosi naiskond asus väravateta avapoolaja järel kohtumist 57. minutil juhtima, kui Kubassova murdis palliga otsajooneni ja saatis väravaesisele kaarpalli, mille Viktoria Nagy viielt meetrilt võrku suunas. Töö teinud Kubassova pääses 77. minutil puhkama, neli minutit hiljem vormistas Vanessa Nagy värav Ferencvarosi võidu ja finaalipääsu.

Seal kohtutakse Budapesti Honvediga, kes sai teises poolfinaalis penaltiseeria järel jagu Diosgyöri VTK-st.

Itaalias Serie C-s Catania ridades mängivad koondislased Mari Liis Lillemäe, Kristina Teern ja Liselle Palts said samuti taas võidurõõmu maitsta, sest koduväljakul alistati 3:0 lähim jälitaja Salernitana. Lillemäe avas seejuures skoori ning teisele tabamusele andis söödu Teern.

