Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

"Tänan Providence'i fänne, treenereid ja toetajaid, et võtsite mind kohe vastu nagu üht enda seast," kirjutas Vaaks teisipäeval Instagramis. "Kuna hiljuti toimus treenerivahetus, siis kavatsen oma nime üleminekuportaali üles anda. Tänan teid veelkord kõige eest," lisas ta.

Päev pärast Providence'i kaotust Big East konverentsi finaalturniiril teatas meeskonna peatreener Kim English, et ei jätka ametis.

20-aastane Vaaks käis Providence'i eest väljakul 31 mängus ning tema keskmised näitajad olid 15,8 punkti, 3,2 resultatiivset söötu ja 2,5 lauapalli mängu kohta.

Eestlane pälvis mitmel korral Big East konverentsi nädala parima esmakursuslase (freshman) tiitli ja valiti ka konverentsi parimate esmakursuslaste hooaja sümboolsesse viisikusse.