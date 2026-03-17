X!

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

Stefan Vaaks. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Eesti korvpallur Stefan Vaaks otsustas pärast esimest NCAA hooaega vahetada ülikooli.

"Tänan Providence'i fänne, treenereid ja toetajaid, et võtsite mind kohe vastu nagu üht enda seast," kirjutas Vaaks teisipäeval Instagramis. "Kuna hiljuti toimus treenerivahetus, siis kavatsen oma nime üleminekuportaali üles anda. Tänan teid veelkord kõige eest," lisas ta.

Päev pärast Providence'i kaotust Big East konverentsi finaalturniiril teatas meeskonna peatreener Kim English, et ei jätka ametis.

20-aastane Vaaks käis Providence'i eest väljakul 31 mängus ning tema keskmised näitajad olid 15,8 punkti, 3,2 resultatiivset söötu ja 2,5 lauapalli mängu kohta.

Eestlane pälvis mitmel korral Big East konverentsi nädala parima esmakursuslase (freshman) tiitli ja valiti ka konverentsi parimate esmakursuslaste hooaja sümboolsesse viisikusse.

Samal teemal

korvpalliuudised

17:17

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

09:36

Atlanta Hawks keris võiduseeria kümneni

08:30

TÄNA OTSE | Eesti naiskond lõpetab EM-valiksarja Läti vastu

16.03

Suuroru klubi kaotas Poolas viimase sekundi viskest

16.03

Korvpallinaiskonna kapten: loodetavasti lahkub Bratka võidukalt Uuendatud

16.03

Lisandra Vetesina: kui nüüd sai käe valgeks, siis oli hea tuju

16.03

Heino Enden soovib treenerite intervjuudest rohkem konkreetsust

16.03

Veesaar ja North Carolina said teada vastase Märtsihullusel

16.03

Knicks tuli kodupubliku ees kaotusseisust välja, Flaggilt vinge esitus

16.03

Kullamäe viis Lietkabelise Kirvese klubi üle võidule

15.03

Bratka lõpetab Läti mänguga koondisekarjääri: keha ei pea enam vastu

15.03

Hermet tegi Prantsusmaal taas resultatiivse mängu, aga Dijon kaotas

15.03

Atlanta Hawksil on käsil NBA parim võiduseeria

14.03

Tartu Ülikool kaotas ülikooliderbi, Kalev/Cramo jooksis Ventspilsist üle

14.03

Eesti korvpallinaiskond kaotas EM-valiksarjas Sloveeniale

videod

sport.err.ee uudised

17:51

Ojamaa tohib platsile naasta alles aprillis

17:17

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

16:48

Prantsusmaa seljatas viimase löögiga Inglismaa ja kaitses tiitlit

16:18

Eesti BMX-krossiratturid näitasid Euroopa karikasarjas kõrget taset

15:37

Sõlmiti kokkulepe Eesti tippsportlaste topeltkarjääri toetamiseks

15:14

Kaks dopingukaristust ära kandnud eksmaailmameister võistleb sise-MM-il

14:07

Kunagine maailma 39. reket sai dopingukaristuse

13:57

Henry Sildaru pääses MK-etapil üle noatera lõppvõistlusele

13:33

Pausilt naasev hoki suurturniir toimub Põhja-Ameerikas ja Euroopas

13:06

Harri Kullas alustas hooaega Saksamaal kolmanda kohaga

12:42

FOTOD | Tartu Titansi laager tõi Paidesse üle 60 Ameerika jalgpalluri

12:09

Noor Eesti kardisõitja mahtus Itaalias pjedestaalile

11:31

KUULA | "Võimla" võtab fookusesse laskesuusatamise MK-etapi

11:23

Colorado Avalanche'i särav minek on tuhmunud

11:02

Iraani vutikoondise MM-i mängud võidakse viia Mehhikosse

loetumad

10:01

Tõnis Sildaru loobub preemiast ja treeneritoetusest

16.03

Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

16.03

Veesaar ja North Carolina said teada vastase Märtsihullusel

16.03

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

16.03

Vehklemisliidu president Alar Eiche astub ametist tagasi

13:57

Henry Sildaru pääses MK-etapil üle noatera lõppvõistlusele

16.03

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

16.03

Heino Enden soovib treenerite intervjuudest rohkem konkreetsust

16.03

Prins: meedia ei pea teadma kõike, mis võistkonna sees toimub

16.03

Suuroru klubi kaotas Poolas viimase sekundi viskest

