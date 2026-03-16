X!

Rannajalgpalli karikaturniiri võitis Augur Enemat

SK Augur Enemat/Coolbet Autor/allikas: Svetlana Valijeva
Nädalavahetusel avati Jõulumäe rannahallis Eesti rannajalgpallihooaeg rahvusvahelise Enn Tasalaini karikavõistlustega, kus võidutses Eesti valitsev meister valitsev meister SK Augur Enemat/Coolbet.

Karika nimel astusid võistlustulle kuus meeskonda Eestist, Norrast, Soomest ja Leedust. Esimesel päeval jagati meeskonnad kahte kolmeliikmelisse alagruppi, millest mõlema kaks paremat pääsesid poolfinaali, vahendab jalgpall.ee.

A-alagrupi võitis KFUM Stavanger, kes alistas esmalt Leedu klubi BSC Kauno Žalgirise 5:3 ning seejärel Nõmme BSC 2:1. B-alagrupis teenis esikoha SK Augur Enemat/Coolbet, kes alistas avamängus eelmise aasta turniirivõitja BSC Pärnu Tervise 7:2 ning seejärel Soome meeskonna BSC Hobby 4:2. Poolfinaalides kohtusid Stavanger ja Hobby ning Augur ja Kauno Žalgiris. Norra klubi alistas poolfinaalis soomlased 8:1. Teises poolfinaalis kujunes kohtumine tasavägiseks – SK Augur Enemat/Coolbet kindlustas finaalipääsu alles viimastel sekunditel löödud väravaga ning alistas BSC Kauno Žalgirise 3:2.

Finaalis läks KFUM Stavanger avakolmandikul 1:0 juhtima, kuid Sander Lepik viigistas seisu käärlöögiga. Norralased taastasid peagi eduseisu, ent teisel kolmandikul viigistas Rasmus Munskind taas mänguseisu. Otsustavaks osutus kolmas kolmandik, kui kuus minutit enne normaalaja lõppu viis Martin Thomson SK Auguri 3:2 juhtima. Turniiri parimaks väravavahiks valitud Rauno Rahnik tegi väravas mitu olulist tõrjet ning aitas Eesti meeskonnal edu hoida kuni lõpuvileni.

Kolmanda koha kohtumises alistas BSC Kauno Žalgiris BSC Hobby 5:4 ning viienda koha mängus võitis BSC Pärnu Tervis Nõmme BSC-d 4:3.

Turniiri parimaks mängijaks valiti Aamund Haaland (KFUM Stavanger), parimaks väravavahiks Rauno Rahnik (SK Augur Enemat/Coolbet) ning parimaks väravakütiks Daniel Langhoff (BSC Hobby).

Karikavõistlus kannab Jõulumäe Tervisespordikeskuse rajaja Enn Tasalaini nime. Tema panus on võimaldanud Jõulumäele rannajalgpalli sisehalli rajamise, mis loob head tingimused rannajalgpalli mängimiseks ka talvekuudel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

premium liiga

jalgpalliuudised

12:19

Rannajalgpalli karikaturniiri võitis Augur Enemat

11:47

Vigastuskriisis Bayern loodab Meistrite liigas 16-aastase puurivahi peale

08:05

Shein ja Soomets said rohkesti minuteid, aga alustasid hooaega kaotusega

15.03

Teern ja Palts lõid Itaalias värava

15.03

Galerii | Tallinna FC Bunker Partner kaitses karikavõitu

15.03

Viis väravat löönud Barcelona kindlustas Hispaanias esikohta

15.03

Messi ja Yamali vastasseis jääb ära

15.03

Nõmme Kalju alistas Flora ka Premium liigas Uuendatud

15.03

Arsenal astus vaevu 16-aastase mängija toel tiitlile lähemale

14.03

Galeriid | Saalijalgpalli karikat kergitab Narva United või Bunker Partner

sport.err.ee uudised

15:55

Ringrajasõitja Ruben Volt alustab uut hooaega TCR Europe sarjas

15:28

Veesaar ja North Carolina said teada vastase Märtsihullusel

15:02

Korvpallinaiskonna kapten: loodetavasti lahkub Bratka võidukalt

14:27

Ojamets: austust väärib see, kes kukkudes suudab taas püsti tõusta

13:53

Tänak ja Rovanperä on Katsuta üle uhked: esimene on nüüd kirjas!

13:21

Vehklemisliidu president Alar Eiche astub ametist tagasi

12:56

Haukanõmm: IPC justkui poeb septembris tehtud otsuse taha

12:19

Rannajalgpalli karikaturniiri võitis Augur Enemat

11:47

Vigastuskriisis Bayern loodab Meistrite liigas 16-aastase puurivahi peale

11:12

Malõgina jäi maailma edetabelis napilt 300 seast välja

10:36

Knicks tuli kodupubliku ees kaotusseisust välja, Flaggilt vinge esitus

10:05

Esimesena jõudis hokifinaali Narva, teises paaris seisab ees otsustav mäng

09:33

Mülla tuli NCAA meistrivõistlustel teiseks, Morozov sai üheksanda koha

09:01

Sinner ja Sabalenka said Indian Wellsis esimest korda karikat tõsta

08:29

Kullamäe viis Lietkabelise Kirvese klubi üle võidule

08:05

Shein ja Soomets said rohkesti minuteid, aga alustasid hooaega kaotusega

15.03

Tugevalt alustanud Panter kaotas veerandfinaalis ka teise mängu

15.03

Paltser Virvese võidust: WRC2 on väga hea võimalus oma talendi näitamiseks

15.03

ETV spordisaade, 15. märts

15.03

Nigol: Otepää MK-etapi tulevik on helge

loetumad

15.03

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga Uuendatud

15.03

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

15.03

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

15.03

Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

15.03

Nõmme Kalju alistas Flora ka Premium liigas Uuendatud

15.03

Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

15.03

Virves võitis Safari ralli WRC2 kategooria, Katsutale esimene täistabamus

15.03

Heas hoos Maari Randväli uuendas taas Eesti rekordit

12:56

Haukanõmm: IPC justkui poeb septembris tehtud otsuse taha

15.03

Messi ja Yamali vastasseis jääb ära

