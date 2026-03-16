Rannajalgpalli karikaturniiri võitis Augur Enemat

Karika nimel astusid võistlustulle kuus meeskonda Eestist, Norrast, Soomest ja Leedust. Esimesel päeval jagati meeskonnad kahte kolmeliikmelisse alagruppi, millest mõlema kaks paremat pääsesid poolfinaali, vahendab jalgpall.ee.

A-alagrupi võitis KFUM Stavanger, kes alistas esmalt Leedu klubi BSC Kauno Žalgirise 5:3 ning seejärel Nõmme BSC 2:1. B-alagrupis teenis esikoha SK Augur Enemat/Coolbet, kes alistas avamängus eelmise aasta turniirivõitja BSC Pärnu Tervise 7:2 ning seejärel Soome meeskonna BSC Hobby 4:2. Poolfinaalides kohtusid Stavanger ja Hobby ning Augur ja Kauno Žalgiris. Norra klubi alistas poolfinaalis soomlased 8:1. Teises poolfinaalis kujunes kohtumine tasavägiseks – SK Augur Enemat/Coolbet kindlustas finaalipääsu alles viimastel sekunditel löödud väravaga ning alistas BSC Kauno Žalgirise 3:2.

Finaalis läks KFUM Stavanger avakolmandikul 1:0 juhtima, kuid Sander Lepik viigistas seisu käärlöögiga. Norralased taastasid peagi eduseisu, ent teisel kolmandikul viigistas Rasmus Munskind taas mänguseisu. Otsustavaks osutus kolmas kolmandik, kui kuus minutit enne normaalaja lõppu viis Martin Thomson SK Auguri 3:2 juhtima. Turniiri parimaks väravavahiks valitud Rauno Rahnik tegi väravas mitu olulist tõrjet ning aitas Eesti meeskonnal edu hoida kuni lõpuvileni.

Kolmanda koha kohtumises alistas BSC Kauno Žalgiris BSC Hobby 5:4 ning viienda koha mängus võitis BSC Pärnu Tervis Nõmme BSC-d 4:3.

Turniiri parimaks mängijaks valiti Aamund Haaland (KFUM Stavanger), parimaks väravavahiks Rauno Rahnik (SK Augur Enemat/Coolbet) ning parimaks väravakütiks Daniel Langhoff (BSC Hobby).

Karikavõistlus kannab Jõulumäe Tervisespordikeskuse rajaja Enn Tasalaini nime. Tema panus on võimaldanud Jõulumäele rannajalgpalli sisehalli rajamise, mis loob head tingimused rannajalgpalli mängimiseks ka talvekuudel.