Nädalavahetusel selgub saalijalgpalli karikavõistluste võitja

Eesti saalijalgpalli karikas
Nädalavahetusel selgitatakse välja tänavune Eesti saalijalgpalli karikavõistluste võitja.

Võru Heliose teekond karikavõistlustel algas kaheksandikfinaalis kohtumisega meistriliigaklubi Tallinna FC Qarabagi vastu. Meeskonda ootas koheselt ees lisaaeg, sest normaalajal lepiti 6:6 viiki. Lisaaja lõpuks näitas tabloo seisu 12:9. Rahvaliiga klubi saavutus on seda märkimisväärsem, et Qarabag jõudis Meistriliiga kohamängudel nelja parima sekka. Ka veerandfinaalis tuli vastamisi seista Meistriliigas palliva vastasega, kui Tartu FC Inter alistati kindlalt 8:1, vahendab jalgpall.ee.

Narva alustas kaheksandikfinaali suureskoorilise võiduga, kui Ravens Futsal ja FC Otepää ÜM alistati lausa 17:1. Järgmises ringis ootas vastasena tänavune Esiliiga võitja SJK Hagalaz, kuid Narva pani oma kogemuse maksma ning teenis 6:2 võidu.

Omavahel ei ole Võru ja Narva varem kohtunud.

Tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner alustas teekonda veerandfinaalist, sest kaheksandikfinaalis vastu loositud Narva United II andis loobumiskaotuse. Veerandfinaalis oldi vastamisi liigakaaslase Saku Sportinguga, kes alistati tulemusega 5:2.

Silla FC Phoenix sai kaheksandikfinaalis 8:2 jagu rahvaliiga meeskonnast Tori Põrgulised ning järgmisena oldi vastamisi Tartu Ravens Futsaliga. Kui Meistriliigas tuli Ravensilt vastu võtta suur kaotus, siis karikasarjas võeti 4:3 revanš. Seejuures tuldi kohtumises kahel korral kaotusseisust välja, ühel juhul lausa kaheväravalisest.

Viimati olid meeskonnad vastamisi veebruari keskel, kui Meistriliigas lepiti 6:6 viiki. Silla oli Meistriliiga põhiturniiril teine meeskond, kes suutis Bunkerilt punkte võtta.

Meeskonnad, kes tänavu finaali pääsevad, selguvad 14. märtsil. Päev hiljem peetavas kohtumises otsustatakse juba karikavõitja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:04

Mattias Käidi vigastuspaus jääb lühikeseks

15:31

Nädalavahetusel selgub saalijalgpalli karikavõistluste võitja

09:41

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

12.03

Selgusid Evald Tipneri karikavõistluste poolfinaalpaarid

12.03

Trump: Iraan ei tohiks jalgpalli MM-ile tulla oma elu ja turvalisuse huvides

12.03

Flora ja Sporting avavad naiste jalgpallihooaja superkarikamänguga

12.03

Viies Eesti jalgpallur hakkab mängima Slovakkia kõrgliigas

12.03

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

11.03

Saalijalgpalli meistriliigas selgusid poolfinaalpaarid

11.03

Kolmeväravalise edu maha mänginud Narva Trans jõudis nelja hulka

sport.err.ee uudised

17:04

Mattias Käidi vigastuspaus jääb lühikeseks

16:44

Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

16:13

Mäesuusatamises jätkub Marco Odermatti ajastu

15:45

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Mitu eestlannat Otepääl jälitusse pääseb? Uuendatud

15:31

Nädalavahetusel selgub saalijalgpalli karikavõistluste võitja

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

14:51

Tiitlikaitsja langes Indian Wellsis konkurentsist, poolfinaalid paigas

14:19

TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

13:44

Rae läheb poolfinaali selge favoriidina, teine paar on tasavägisem

12:56

Panathinaikos alistas vigastuspausi lõpetanud Lessorti toel Žalgirise

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

11:22

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

10:53

Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

09:41

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

08:38

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

08:05

Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

12.03

TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

loetumad

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Mitu eestlannat Otepääl jälitusse pääseb? Uuendatud

12.03

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

12.03

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

12.03

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

12.03

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

