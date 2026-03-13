Nädalavahetusel selgub saalijalgpalli karikavõistluste võitja

Võru Heliose teekond karikavõistlustel algas kaheksandikfinaalis kohtumisega meistriliigaklubi Tallinna FC Qarabagi vastu. Meeskonda ootas koheselt ees lisaaeg, sest normaalajal lepiti 6:6 viiki. Lisaaja lõpuks näitas tabloo seisu 12:9. Rahvaliiga klubi saavutus on seda märkimisväärsem, et Qarabag jõudis Meistriliiga kohamängudel nelja parima sekka. Ka veerandfinaalis tuli vastamisi seista Meistriliigas palliva vastasega, kui Tartu FC Inter alistati kindlalt 8:1, vahendab jalgpall.ee.

Narva alustas kaheksandikfinaali suureskoorilise võiduga, kui Ravens Futsal ja FC Otepää ÜM alistati lausa 17:1. Järgmises ringis ootas vastasena tänavune Esiliiga võitja SJK Hagalaz, kuid Narva pani oma kogemuse maksma ning teenis 6:2 võidu.

Omavahel ei ole Võru ja Narva varem kohtunud.

Tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner alustas teekonda veerandfinaalist, sest kaheksandikfinaalis vastu loositud Narva United II andis loobumiskaotuse. Veerandfinaalis oldi vastamisi liigakaaslase Saku Sportinguga, kes alistati tulemusega 5:2.

Silla FC Phoenix sai kaheksandikfinaalis 8:2 jagu rahvaliiga meeskonnast Tori Põrgulised ning järgmisena oldi vastamisi Tartu Ravens Futsaliga. Kui Meistriliigas tuli Ravensilt vastu võtta suur kaotus, siis karikasarjas võeti 4:3 revanš. Seejuures tuldi kohtumises kahel korral kaotusseisust välja, ühel juhul lausa kaheväravalisest.

Viimati olid meeskonnad vastamisi veebruari keskel, kui Meistriliigas lepiti 6:6 viiki. Silla oli Meistriliiga põhiturniiril teine meeskond, kes suutis Bunkerilt punkte võtta.

Meeskonnad, kes tänavu finaali pääsevad, selguvad 14. märtsil. Päev hiljem peetavas kohtumises otsustatakse juba karikavõitja.