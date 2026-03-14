Pank teenis U-23 EM-il ühe võidu, Chopalaev jätkab lohutusringis

Jeremejev on kehakaalu -72 kg eelringis vaba, kehakaalu -82 kg 1/8-finaalis kohtub Leitham rootslase Alexander Johanssoniga (2023. aasta U-20 Euroopa meister). Uspenski maadleb kehakaalu -97 kg kaheksandikfinaalis armeenlase Ruben Gevorgjaniga. Võistluspäev algab kell 11.30.

Laupäeval alustavad Serbias EM-i Artur Jeremejev (72 kg), Ekke Kõu Leitham (82 kg) ning Robin Uspenski (97 kg).

Pank võitis avaringis 0:3 kaotusseisust 3:3 türklast Huseyin Avni Cili. Veerandfinaalis kaotas Pank 1:9 poolakale Sebastian Warcholile. Kuna Warchol kaotas poolfinaali ungarlasele, siis Pank lohutusringi edasi ei pääsenud.

Al-Bara Chopalaev kaotas avaringis Venemaa maadlejale Dordži Šungurtsikovile punktidega 0:3. Kuna Šungurtsikov jõudis finaali, siis saab Chopalaev laupäeval edasi maadelda lohutusringis, kus tuleb vastu kreeklane Marios Kapantais. Lohutusringi matši võitjat ootab ees pronksimatš rootslase Jan Algot Gameliusega.

Serbias Zrenjaninis toimuvatel U-23 vanuseklassi maadluse Euroopa meistrivõistlustel käisid reedel matil kaks eestlast, Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -63 kg Al-Bara Chopalaev ning kehakaalus -130 kg Eerik Pank.

