Pank teenis U-23 EM-il ühe võidu, Chopalaev jätkab lohutusringis

Maadlus
Eerik Pank. Autor/allikas: Jaanek Lips
Serbias Zrenjaninis toimuvatel U-23 vanuseklassi maadluse Euroopa meistrivõistlustel käisid reedel matil kaks eestlast, Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -63 kg Al-Bara Chopalaev ning kehakaalus -130 kg Eerik Pank.

Al-Bara Chopalaev kaotas avaringis Venemaa maadlejale Dordži Šungurtsikovile punktidega 0:3. Kuna Šungurtsikov jõudis finaali, siis saab Chopalaev laupäeval edasi maadelda lohutusringis, kus tuleb vastu kreeklane Marios Kapantais. Lohutusringi matši võitjat ootab ees pronksimatš rootslase Jan Algot Gameliusega.

Pank võitis avaringis 0:3 kaotusseisust 3:3 türklast Huseyin Avni Cili. Veerandfinaalis kaotas Pank 1:9 poolakale Sebastian Warcholile. Kuna Warchol kaotas poolfinaali ungarlasele, siis Pank lohutusringi edasi ei pääsenud.

Laupäeval alustavad Serbias EM-i Artur Jeremejev (72 kg), Ekke Kõu Leitham (82 kg) ning Robin Uspenski (97 kg).

Jeremejev on kehakaalu -72 kg eelringis vaba, kehakaalu -82 kg 1/8-finaalis kohtub Leitham rootslase Alexander Johanssoniga (2023. aasta U-20 Euroopa meister). Uspenski maadleb kehakaalu -97 kg kaheksandikfinaalis armeenlase Ruben Gevorgjaniga. Võistluspäev algab kell 11.30.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Täna otse
14.00
ETV
Laskesuusatamise MK-etapp Otepääl. Meeste 12,5 km jälitussõit
16.00
ETV2
Paralümpiamängud 2026. Ratastoolikurlingu segavõistkondade finaal
16.30
ETV2
Laskesuusatamise MK-etapp Otepääl. Naiste 10 km jälitussõit
17.20
sport.err.ee
Korvpalli naiste EM-valikmäng. Sloveenia – Eesti

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.03

"Spordipühapäev" vaatas ära Erika Salumäest rääkiva mängufilmi

28.02

Mülla edukast sisehooajast: rekordit võib veel natukene nihutada

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

13.03

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

13.03

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

13.03

TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

13.03

Susan Külm on Otepääl populaarne: pidin kõigiga pilti tegema!

13.03

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse

13.03

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene Uuendatud

08:15

TÄNA OTSE | Siimer alustab jälitussõitu kõrgelt kohalt, stardis ka Kehva

09:22

Liisa-Maria Lusti krooniti viievõistluses NCAA sisemeistriks

13.03

Virves oma klassi liider, üldvõidu eest heitlevad Solberg ja Ogier

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo