Pank teenis U-23 EM-il ühe võidu, Chopalaev jätkab lohutusringis
Serbias Zrenjaninis toimuvatel U-23 vanuseklassi maadluse Euroopa meistrivõistlustel käisid reedel matil kaks eestlast, Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -63 kg Al-Bara Chopalaev ning kehakaalus -130 kg Eerik Pank.
Al-Bara Chopalaev kaotas avaringis Venemaa maadlejale Dordži Šungurtsikovile punktidega 0:3. Kuna Šungurtsikov jõudis finaali, siis saab Chopalaev laupäeval edasi maadelda lohutusringis, kus tuleb vastu kreeklane Marios Kapantais. Lohutusringi matši võitjat ootab ees pronksimatš rootslase Jan Algot Gameliusega.
Pank võitis avaringis 0:3 kaotusseisust 3:3 türklast Huseyin Avni Cili. Veerandfinaalis kaotas Pank 1:9 poolakale Sebastian Warcholile. Kuna Warchol kaotas poolfinaali ungarlasele, siis Pank lohutusringi edasi ei pääsenud.
Laupäeval alustavad Serbias EM-i Artur Jeremejev (72 kg), Ekke Kõu Leitham (82 kg) ning Robin Uspenski (97 kg).
Jeremejev on kehakaalu -72 kg eelringis vaba, kehakaalu -82 kg 1/8-finaalis kohtub Leitham rootslase Alexander Johanssoniga (2023. aasta U-20 Euroopa meister). Uspenski maadleb kehakaalu -97 kg kaheksandikfinaalis armeenlase Ruben Gevorgjaniga. Võistluspäev algab kell 11.30.
