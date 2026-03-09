Judoka Emma-Melis Aktas võitis Linzi Grand Prix etapil pronksmedali

Kolmanda asetusega Aktas oli avaringis vaba. Teises ringis alistas ta rumeenlanna Thalia Castellano Narino kinnihoidmisega. Veerandfinaalis kohtus Aktas brasiillanna Giovanna Santosega. Tasavägiselt kulgenud kohtumises näitas eestlanna aktiivset maadlust, kuid ligikaudu minut enne normaalaja lõppu teenis vastane hinde yuko, mis otsustas matši saatuse. Aktasel ei õnnestunud kaotusseisu enam ümber pöörata ning ta jätkas võistlust lohutusringis.

Pronksimatši pääsu eest kohtus Aktas dominikaanlanna Moira Moriolloga. Aktas domineeris kogu kohtumist, heites vastase kahel korral yuko'le ning lõpetas matši kinnihoidmisega.

Pronksimatši alistas Aktas kindlalt ippon'iga Kasahstani judoka Akerke Ramazanova.

Saad Dikajev (–81 kg) saavutas üheksanda koha, alistades avakohtumises sloveeni Igor Tsurkani ning seejärel sakslase Philip Dexleri. Kolmandas ringis tuli Dikajevil siiski tunnistada hilisema kaalukategooria võitja Adilet Almat (Kasahstan) paremust.

Raskekaalus (+100 kg) alustas võistlust võidukalt Karl Tani Priilinn-Türk, kes alistas avaringis alžeerlase Mohamed El Mehdi Lili. Järgmises kohtumises tuli Priilinn-Türgil aga vastu võtta kaotus ukrainlaselt Jevheni Balieskõilt.

Teised Eesti judokad sel korral eelringidest edasi ei pääsenud.