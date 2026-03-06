Eesti tuli sprinditeates riikidest seitsmendaks

Sprinditeates, kus mees- ja naisvõistleja läbivad kordamööda kolm umbes kahekilomeetrist vahetust, kujunes heitlus medalite nimel ootuspäraselt väga tuliseks. Maailmameistriteks krooniti Norra esindusvõistkond koosseisus Jørgen Baklid ja Anna Ulvensoen, kes läbisid raja ajaga 55.45.

Vaid sekundi jäi maha Soome paar Niklas Ekström ja Amanda Yli-Futka ning kaks sekundit Rootsi duo Andrei Lamov ja Anna Magdalena Olsson. Šveits neljandana kaotas võitjatele seitse sekundit.

Eesti esindusvõistkond, kus sõitsid Olle Ilmar Jaama ja Doris Kudre, püsis terve võistluse vältel viienda kuni seitsmenda koha grupis. Viimasele vahetusele pääses Doris Kudre küll viiendana, kuid Bulgaaria (+3.38) ja Tšehhi (+3.39) sõitjad olid seekord Doris Kudrest kiiremad ning meie lõpukohaks jäi seitsmes (+4.29).

Jaama jäi oma sooritusega rahule. "Tänavuse MM-i vaieldamatult parim sõit. Enesetunne oli hea, sõita jaksasin ja tehniliselt sujus ka hästi, viga tuli kolme ringi peale võib-olla kümme sekundit," lausus ta.

Kudre lisas: "Tänane sprinditeade oli väga huvitav, tasavägine ja põnev nii võistlejatele kui ka pealtvaatajaile. Olle tuli esimeselt ringilt kenasti pundis ja ma tulin ka hästi. Teisel ringil oli mul pikem hajutus ja tagant tuldi selga. Viimasele ringile läksin koos Bulgaaria ja Tšehhiga. Seekord ei olnud mul kahjuks midagi nende vastu juurde panna."

Eesti teine võistkond, kus sõitsid Kevin Hallop ja Epp Paalberg, ebaõnnestus tehniliste probleemide tõttu. Hallopit tabas ebaõnn suuskade purunemisega lausa kahel etapil, Paalbergi tulemus tühistati ühe märke puudumise tõttu esimesel ringil.

"Esimene ring oli väga hea, kahjuks lõhkusin veidi enne lõppu suusa ja seal sai ka võistlus läbi," selgitas Hallop. "Enda teisel ringil läks veel ka teinegi suusk. Sellest on väga kahju, täna oli mul nädala parim enesetunne ja ka rajad olid huvitavad ja kiired."

Koondise abitreener Raul Kudre, kes ise Jaapanis võistelnud suusaorienteerumises 1998. aastal Nagano OM-i kultuuriprogrammi raames, võttis seekordse MM-i nädala kokku järgmiselt: "Maailmameistrivõistlused Jaapanis olid võistlusradade ja ilmaolude osas väga vahelduvad ning väljakutsuvad."

"Sprindivõistlus – navigeerimine tugeval lumekoorikul poolavatud maastikul, jälitussõit metsikutel nõlvadel suviseid orienteerumisvõtteid kasutades (otse läbi metsa sõites!) eriliselt nõudlik. Lühirada 20 cm paksuse värske ja väga kehva libisemisega lumega kaetud radadel, mistõttu paraku eespool startinutel head tulemust välja sõita oli sisuliselt võimatu.

"Ja lõpuks sprinditeade - kaasahaarav põnev võistlus," lõpetas ta. "Vahed võistkondade vahel väga väikesed ja lõpuks ikkagi tugevamad võitsid."