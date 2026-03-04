X!

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

Jäähoki
Kristjan Kombe
Kristjan Kombe Autor/allikas: KalPa
Jäähoki

Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe viskas oma hooaja esimese värava ja aitas Kuopio KalPa meeskonna Soome kõrgliigas võõrsil 6:1 (0:0, 3:1, 3:0) võiduni Vaasa Spordi üle.

25-aastase Kombe värav sündis viimasel kolmandikul üks-üks läbimurdel seisuks 5:1. Tegemist oli tema hooaja esimese väravaga Soome kõrgliigas, varem oli tulnud ka kaks resultatiivset söötu.

Eelmisel hooajal viskas Kombe viis väravat, neist kolm sõelmängudes, mis tipnesid KalPa jaoks meistritiitliga.

Robert Rooba klubi Kouvola KooKoo kaotas võõrsil karistusvisete seeria järel Oulu Kärpätile 3:4 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:2). Seejuures oli KooKoo pisut enam kui kolm minutit enne lõppu kahe väravaga juhtimas ja lisaajal jäeti kasutamata ka karistusvise.

Rooba tegi küll neli pealeviset, aga resultatiivsuspunkte ei kogunud. Tema pluss-miinus reitinguks jäi miinus üks.

Liigatabelis hoiab KooKoo viis mängu enne põhihooaja lõppu 106 punktiga Tampere Tappara (109) järel teist kohta, kuigi 106 punkti on ka Lappeenranta SaiPal. Tiitlikaitsja KalPa on hetkel 95 punktiga kuues.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galerii | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

04.03

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

03.03

Galerii | Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

Kohtumine Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina on hokiturniiri varjatud finaal

01.03

Galerii | Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt

28.02

Galerii | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga

28.02

USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

27.02

Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

27.02

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

26.02

Quenneville jõudis teise treenerina NHL-is 1000. võiduni

26.02

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

26.02

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

26.02

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

25.02

Panter sai Riia tippklubilt selgelt lüüa: me ei suutnud mänguks valmis olla

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt Uuendatud

04.03

Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga Uuendatud

04.03

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud Uuendatud

04.03

ETV spordisaade, 4. märts

04.03

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

04.03

Noormeeste U-17 koondis naaseb UEFA sõprusturniirilt ühe võiduga

04.03

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse Uuendatud

04.03

Karol Mets sai viga, küsimärgi alla sattusid ka koondisemängud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo