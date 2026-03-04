VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe viskas oma hooaja esimese värava ja aitas Kuopio KalPa meeskonna Soome kõrgliigas võõrsil 6:1 (0:0, 3:1, 3:0) võiduni Vaasa Spordi üle.

25-aastase Kombe värav sündis viimasel kolmandikul üks-üks läbimurdel seisuks 5:1. Tegemist oli tema hooaja esimese väravaga Soome kõrgliigas, varem oli tulnud ka kaks resultatiivset söötu.

Eelmisel hooajal viskas Kombe viis väravat, neist kolm sõelmängudes, mis tipnesid KalPa jaoks meistritiitliga.

Robert Rooba klubi Kouvola KooKoo kaotas võõrsil karistusvisete seeria järel Oulu Kärpätile 3:4 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:2). Seejuures oli KooKoo pisut enam kui kolm minutit enne lõppu kahe väravaga juhtimas ja lisaajal jäeti kasutamata ka karistusvise.

Rooba tegi küll neli pealeviset, aga resultatiivsuspunkte ei kogunud. Tema pluss-miinus reitinguks jäi miinus üks.

Liigatabelis hoiab KooKoo viis mängu enne põhihooaja lõppu 106 punktiga Tampere Tappara (109) järel teist kohta, kuigi 106 punkti on ka Lappeenranta SaiPal. Tiitlikaitsja KalPa on hetkel 95 punktiga kuues.