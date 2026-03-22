Rooba: olen mänginud viimased kaks hooaega elu parimat hokit

Eesti jäähokikoondise kapten Robert Rooba tegi Soome kõrgliigas Kouvola meeskonnaga klubi kõigi aegade parima põhiturniiri. Nüüd seisavad ees veerandfinaalid.

Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo lõpetas jäähoki Soome kõrgliiga põhiturniiri kõigi aegade kõrgeima teise kohaga ning pääses otse veerandfinaali. Hooaja eel meeskonnalt midagi sellist ei oodatud, sest meedia koostatud prognoosides lähtutakse enamasti klubide eelarvest.

"Selgelt meie eelarve ei ole esimese viie seas ega vist ka esikümnes. Kindlasti meid pigem nähti seal tabeli teises pooles, aga teist aastat järjest juba tehakse väga head tööd Kouvolas ja see meeskond on kokku pandud sellistest mängijatest, kes võib olla mujal ei ole leidnud endale õiget rolli ja oma õiget mängu," rääkis Rooba ERR-ile. "Nüüd on Kouvolas kõigist suudetud maksimum välja pigistada ja nii need tulemused tulevad."

Hooaja alguses oli Kouvola klubil eesmärk lõpetada põhiturniir kõrgemal kuuendast kohast, mis saavutati mullu. Kui Robert Rooba arvele jäi 59 mänguga 15 väravat ja 24 tulemuslikku söötu, mis oli paremuselt viies tulemus, siis kogu meeskonna edu taga võib näha just paljude mängijate ühtlaselt tugevat panust.

"Meil ei olnud ühte mängijat, kes oleks teinud 60-70 punkti. Pigem oli palju mängijaid, kes kogusid sinna 40 punkti kanti ja ilmselt see oli ka meie tugevus. Meil kõik viisikud ja kolmikud suutsid tulemust teha," ütles Rooba.

"Ma olen kindlasti mänginud oma elu parimat hokit kaks viimast hooaega ja see mäng on olnud rohkem kui värava löömine. Kindlasti sel aastal uus söödupunktide rekord, mille üle olen õnnelik. Ma olen suutnud mängida ka väga erinevas rollis. Olen teinud tulemust ja olen samas suutnud teha vastase parimate vastu kaitsetööd tehes ja neid ära nullides. Need on kaks tähtsat poolt, mis on väga tähtsad, kui tahad olla meeskonna juhtivaid mängijaid ja nendes mõlemas ma õnnestusin."

Eelmisel hooajal kaotas Kouvola klubi kohe sõelmängude esimeses ringis, aga nüüd tahetakse mullune pettumus pöörata millekski muuks. "Ma arvan, et läheme seeria korraga. Hetkel me isegi ei tea, kes meile vastu tuleb, kuna meeskonnad alles mängivad selle peale," ütles Rooba.

"Ütleme nii: peame suutma elada hetkes ja suutma mängida seeria korraga ja kui hästi suudame mängida, siis kõik on võimalik."

Kouvola KooKoo alustab veerandfinaalmängudega uue nädala laupäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

