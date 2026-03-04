Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

Kolmapäeval tehakse algust Eesti saalijalgpalli meistriliiga veerandfinaalidega, kui poolfinaalikoha nimel lähevad vastamisi Tartu Ravens Futsal ja Tallinna FC Qarabag.

Põhiturniiri lõpetas Ravens kolmandal ning Qarabag kuuendal kohal. Omavahel kohtuti põhiturniiril kahel korral. Esimene vastasseis lõppes 6:6 viigiga – Qarabag suutis tulla välja kaotusseisust ning viigivärav sündis normaalaja viimasel minutil. Sealjuures sai otsustavaks Ravensi omavärav. Veebruari lõpus peetud teine kohtumine kulges ühepoolsemalt, kui Ravens teenis kindla 8:0 võidu, vahendab jalgpall.ee.

Veerandfinaalseeria avamäng peetakse kolmapäeval kell 19.00 EMÜ spordihoones. Kordusmäng toimub 7. märtsil. Teise veerandfinaalpaari moodustavad Saku Sporting ja Silla FC Phoenix, kelle esimene kohtumine peetakse 6. märtsil ja teine kohtumine 7. märtsil.

Veerandfinaali mänge peetakse kuniks üks meeskond jõuab kahe võiduni ning pääseb seejärel edasi poolfinaalidesse. Otsepääsu poolfinaali on endale taganud põhiturniiri kaks paremat Bunker Partner ja Narva United.