X!

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

Jalgpall
Detsembrikuus leppisid Ravens ja Qarabag 6:6 viigiga.
Detsembrikuus leppisid Ravens ja Qarabag 6:6 viigiga. Autor/allikas: Marleen Mälk
Jalgpall

Kolmapäeval tehakse algust Eesti saalijalgpalli meistriliiga veerandfinaalidega, kui poolfinaalikoha nimel lähevad vastamisi Tartu Ravens Futsal ja Tallinna FC Qarabag.

Põhiturniiri lõpetas Ravens kolmandal ning Qarabag kuuendal kohal. Omavahel kohtuti põhiturniiril kahel korral. Esimene vastasseis lõppes 6:6 viigiga – Qarabag suutis tulla välja kaotusseisust ning viigivärav sündis normaalaja viimasel minutil. Sealjuures sai otsustavaks Ravensi omavärav. Veebruari lõpus peetud teine kohtumine kulges ühepoolsemalt, kui Ravens teenis kindla 8:0 võidu, vahendab jalgpall.ee.

Veerandfinaalseeria avamäng peetakse kolmapäeval kell 19.00 EMÜ spordihoones. Kordusmäng toimub 7. märtsil. Teise veerandfinaalpaari moodustavad Saku Sporting ja Silla FC Phoenix, kelle esimene kohtumine peetakse 6. märtsil ja teine kohtumine 7. märtsil.

Veerandfinaali mänge peetakse kuniks üks meeskond jõuab kahe võiduni ning pääseb seejärel edasi poolfinaalidesse. Otsepääsu poolfinaali on endale taganud põhiturniiri kaks paremat Bunker Partner ja Narva United.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:37

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

11:45

Barcelona oli imele lähedal, aga pudenes ikkagi konkurentsist

10:14

Palumets lõi Slovakkias hooaja viienda värava

09:04

Liverpool kaotas tabeli viimasele

03.03

Naiste jalgpallikoondis pidi Bosnia ja Hertsegoviina paremust tunnistama

03.03

Madridi Real kaotas Hispaanias teist korda järjest

02.03

Eesti neidude U-19 koondis jätkab EM-valikturniiri täiseduga

02.03

Yakovlev andis väravasöödu, aga Panioniose unistus kõrgliigast sai hoobi

02.03

Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

01.03

Eesti jalgpallinoored alistasid penaltiseerias Fääri saared

sport.err.ee uudised

18:33

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

16:43

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

16:13

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

15:37

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

14:39

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

13:44

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

13:01

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

12:56

TÄNA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga

12:19

Malõgina sai Helsingis paarismängus kindlalt edasi

11:45

Barcelona oli imele lähedal, aga pudenes ikkagi konkurentsist

10:44

Spurs elas end 76ersi peal välja

10:14

Palumets lõi Slovakkias hooaja viienda värava

09:04

Liverpool kaotas tabeli viimasele

08:33

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

08:08

Mistra kindustas meistriliigas teist kohta

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Galerii | Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

ETV spordisaade, 3. märts

03.03

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

loetumad

03.03

Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

03.03

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

13:01

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

03.03

Eesti epeenaiskonna peatreeneriks saab Nikolai Novosjolov

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

03.03

Gedly Tugi alustas hooaega lubava viskega

08:33

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

13:44

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

02.03

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo