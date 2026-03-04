X!

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased

Iluuisutamine
{{1772610480000 | amCalendar}}
Jazmine Desrochers - Kieran Thrasher.
Vaata galeriid
61 pilti
Iluuisutamine

Kolmapäeval Tallinnas alanud iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlustel asusid paarissõidus lühikava järel võistlust juhtima Kanada paarid.

Esikohal lõpetasid Jazmine Desrochers - Kieran Thrasher, kes kogusid 62,84 punkti ja edestasid 0,62 punktiga koondisekaaslasi Ava Kemp - Yohnatan Elizarovit.

"Oleme väga õnnelikud, et saime lõpuks teha hea lühikava, mis paneb meid heasse positsiooni enne vabakava, kus saame lihtsalt anda endast parima ja esineda," lausus Desrochers ERR-ile.

Thrasher jäi enim rahule sammudega. "Minu jaoks on sammude rida see koht kavas, kus ma naeratan. Ma arvan, et just sammude rida annab meile kõige parema võimaluse näidata nii oma uisutamist kui ka esitust."

Nüüd ootab ees vabakava. "Arvan, et väga oluline on homme treeningul justkui uuesti nullist alustada. Ei tohi lasta emotsioonidel liiga üles minna ega ka liiga alla langeda," lausus Desrochers.

"Tegemist on suure võistlusega ja selle tasakaalu hoidmine on tõesti keeruline. Sealt edasi tahame lihtsalt esineda nii, nagu me iga päev kodus trennis suudame, ja teha kava, mille üle saame uhked olla."

Thrasheri sõnul tuleb säilitada mõtteviis. "Tegime lühikavas küll hea töö, aga vabakava on täiesti omaette asi, nii et me ei saa lühikavast midagi kaasa võtta."

Kolmanda koha võtsid sisse hiinlased Guo Rui - Zhang Yiwen 58,34 punktiga. Üle 56 punkti teenis veel kolm paari: ameeriklased Olivia Flores - Luke Wang (57,96), Ukraina esindajad Hannah Herrera - Ivan Khobta (56,95) ja hiinlased Yuxuan Chen - Yinbo Dong (56,74).

Ühtegi Eesti paari võistlustules ei olnud. Vabakava toimub neljapäeva õhtul.

Enne võistlust:

Lühikava alustab 18 paari, kes on jaotatud viite stardigruppi. Soosikuteks on hiinlased Guo Rui - Zhang Yiwen, kes võitsid detsembris juunioride GP-sarja finaaletapi. Nende isiklik rekord lühikavas on 64,85 punkti ja kahe kava kokkuvõttes 177,05 punkti.

Hiinlaste kõrval on medalinõudlejateks veel Kanada paar Ava Kemp - Yohnatan Elizarov (lühikava 63,94 p; kogusumma 179,43 p) ning USA paar Olivia Flores - Luke Wang (lühikava 62,33 p; kogusumma 166,89 p).

Neljapäeva õhtul toimuvasse vabakavasse jõuab 16 paari.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

iluuisutamise uudised

18:33

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda Uuendatud

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule Uuendatud

03.03

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

02.03

Tondiraba jäähall on juunioride MM-iks valmis: jää paksus on käes

02.03

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

21.02

Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

21.02

Levandi teenis kodusel võistlusel esikoha, Langerbaur teine

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

20.02

Iluuisutamise olümpiavõitja: janunen alati rohkema järele

20.02

Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele

videod

sport.err.ee uudised

18:33

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

16:43

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

16:13

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

15:37

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

14:39

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

13:44

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

13:01

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

12:56

TÄNA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga

12:19

Malõgina sai Helsingis paarismängus kindlalt edasi

11:45

Barcelona oli imele lähedal, aga pudenes ikkagi konkurentsist

10:44

Spurs elas end 76ersi peal välja

10:14

Palumets lõi Slovakkias hooaja viienda värava

09:04

Liverpool kaotas tabeli viimasele

08:33

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo