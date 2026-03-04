Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased

Esikohal lõpetasid Jazmine Desrochers - Kieran Thrasher, kes kogusid 62,84 punkti ja edestasid 0,62 punktiga koondisekaaslasi Ava Kemp - Yohnatan Elizarovit.

"Oleme väga õnnelikud, et saime lõpuks teha hea lühikava, mis paneb meid heasse positsiooni enne vabakava, kus saame lihtsalt anda endast parima ja esineda," lausus Desrochers ERR-ile.

Thrasher jäi enim rahule sammudega. "Minu jaoks on sammude rida see koht kavas, kus ma naeratan. Ma arvan, et just sammude rida annab meile kõige parema võimaluse näidata nii oma uisutamist kui ka esitust."

Nüüd ootab ees vabakava. "Arvan, et väga oluline on homme treeningul justkui uuesti nullist alustada. Ei tohi lasta emotsioonidel liiga üles minna ega ka liiga alla langeda," lausus Desrochers.

"Tegemist on suure võistlusega ja selle tasakaalu hoidmine on tõesti keeruline. Sealt edasi tahame lihtsalt esineda nii, nagu me iga päev kodus trennis suudame, ja teha kava, mille üle saame uhked olla."

Thrasheri sõnul tuleb säilitada mõtteviis. "Tegime lühikavas küll hea töö, aga vabakava on täiesti omaette asi, nii et me ei saa lühikavast midagi kaasa võtta."

Kolmanda koha võtsid sisse hiinlased Guo Rui - Zhang Yiwen 58,34 punktiga. Üle 56 punkti teenis veel kolm paari: ameeriklased Olivia Flores - Luke Wang (57,96), Ukraina esindajad Hannah Herrera - Ivan Khobta (56,95) ja hiinlased Yuxuan Chen - Yinbo Dong (56,74).

Ühtegi Eesti paari võistlustules ei olnud. Vabakava toimub neljapäeva õhtul.

Enne võistlust:

Lühikava alustab 18 paari, kes on jaotatud viite stardigruppi. Soosikuteks on hiinlased Guo Rui - Zhang Yiwen, kes võitsid detsembris juunioride GP-sarja finaaletapi. Nende isiklik rekord lühikavas on 64,85 punkti ja kahe kava kokkuvõttes 177,05 punkti.

Hiinlaste kõrval on medalinõudlejateks veel Kanada paar Ava Kemp - Yohnatan Elizarov (lühikava 63,94 p; kogusumma 179,43 p) ning USA paar Olivia Flores - Luke Wang (lühikava 62,33 p; kogusumma 166,89 p).

Neljapäeva õhtul toimuvasse vabakavasse jõuab 16 paari.