Eesti hokinaiskond alustas MM-turniiri väärt võiduga võõrustajate üle

Eestlannad viis juba kolmeminutilise mängu järel juhtima koondise kapten Merlin Griffin, ent avakolmandikku võita ei õnnestunud, sest kuus sekundit enne selle lõppu viigistas Ava Lincender.

58 sekundit pärast teise perioodi algust viis Lamija Zubcevic võõrustajad juhtima, kuid Eesti lõpetas kolmandiku hiilgavalt: 56 sekundit enne lõpusireeni sai Bosnia kaheminutilise karistuse, viis sekundit hiljem viigistas Olesja Prants ja omakorda 26 sekundit hiljem tõi Kairiin Jõemets tabloole seisu 3:2. Lõppskoori vormistas Prants 14 sekundit enne mängu lõppu tühja väravasse.

"Ma arvan, et see esimene mäng on ülioluline. Loomulikult me peame enesekindlalt ja väga agressiivselt neile peale lendama, et see võit ära tuleks. Lihtne ei saa olema, neil on kodujää; ülioluline mäng," kommenteeris Griffin enne turniiri algust ERR-iga rääkides.

Eestlannade vastasteks on veel Iisrael, Singapur ja Bulgaaria. Iisraeliga kohtutakse 15. veebruaril, Singapuriga kaks päeva hiljem ning Bulgaariaga 18. veebruaril. Turniiri võitja pääseb järgmiseks aastaks astme võrra kõrgemale ehk A-gruppi.