Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit
Laupäeval lõppesid virtuaalsed sisesõudmise maailmameistrivõistlused, millest võttis osa kümneid Eesti klubide sportlasi. Kokku võideti 16 eri karva medalit, millest seitse olid kuldsed.
Säravaima tulemuse eest hoolitses CrossFit Tallinna esindaja Adelle Ader, kes püstitas 1000 meetri distantsil lühikese vahega juba teise Eesti rekordi, aeg 3.09,4. Talle järgnesid 23–29-aastaste naiste klassis itaallanna Sophie Souwer ajaga 3.14,3 ning taanlanna Var Gudridottir Hansen tulemusega 3.15,6, teatab Eesti Sõudeliit enda kodulehel.
Lisaks 1000 meetri distantsile oli kavas ühe minuti sõit ning 5000 meetri distants.
Kõik eestlaste medalikohad:
Kuldmedalid
W 21–22 (naised 21–22-aastased)
Doris Meinbek – 5000 m (18.56,8)
Doris Meinbek – 1000 m (3.20,3)
Doris Meinbek – 1 minut (341 m)
W 23–39 (naised 23–39-aastased)
Terje Leola – 5000 m (18.34,2)
Adelle Ader – 1000 m (3.09,4)
LW 40–44 (naiste kergekaal 40–44-aastased)
Margit Vaarma – 1000 m (3.37,0)
LW 50–54 (naiste kergekaal 50–54-aastased)
Eve Sankovski – 1000 m (3.43,3)
Hõbemedalid
LW 40–44 (naiste kergekaal 40–44-aastased)
Margit Vaarma – 1 minut (310 m)
W 19–20 (naised 19–20-aastased)
Eliis Christal Hein – 1 minut (325 m)
Tuuli Neidi Saks – 5000 m (18.43,4)
Eliis Christal Hein – 1000 m (3.23,5)
W U17 (naised U-17)
Daria Ihnatieva – 1000 m (3.34,5)
Pronksmedalid
LW 40–44 (naiste kergekaal 40–44-aastased)
Margit Vaarma – 5000 m (20.16,4)
W 19–20 (naised 19–20-aastased)
Eliis Christal Hein – 5000 m (18.47,6)
Mix Relay U19 (segateade U-19)
Emajõe Aeruklubi – Daria Ihnatieva, Edvardas Grigalyunas – 1000 m (3.05,1)
Mix Relay (segateade)
Estonian DryRowers – Terje Leola, Sander Kaasik – 1000 m (2.47,3)
Toimetaja: Maarja Värv