X!

Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

Sõudmine
Adelle Ader võitu tähistamas
Adelle Ader võitu tähistamas Autor/allikas: Aleksei Lipintsov/Eesti Sõudeliit
Sõudmine

Laupäeval lõppesid virtuaalsed sisesõudmise maailmameistrivõistlused, millest võttis osa kümneid Eesti klubide sportlasi. Kokku võideti 16 eri karva medalit, millest seitse olid kuldsed.

Säravaima tulemuse eest hoolitses CrossFit Tallinna esindaja Adelle Ader, kes püstitas 1000 meetri distantsil lühikese vahega juba teise Eesti rekordi, aeg 3.09,4. Talle järgnesid 23–29-aastaste naiste klassis itaallanna Sophie Souwer ajaga 3.14,3 ning taanlanna Var Gudridottir Hansen tulemusega 3.15,6, teatab Eesti Sõudeliit enda kodulehel.

Lisaks 1000 meetri distantsile oli kavas ühe minuti sõit ning 5000 meetri distants.

Kõik eestlaste medalikohad:

Kuldmedalid

W 21–22 (naised 21–22-aastased)
Doris Meinbek – 5000 m (18.56,8)
Doris Meinbek – 1000 m (3.20,3)
Doris Meinbek –  1 minut (341 m)

W 23–39 (naised 23–39-aastased)
Terje Leola – 5000 m (18.34,2)
Adelle Ader – 1000 m (3.09,4)

LW 40–44 (naiste kergekaal 40–44-aastased)
Margit Vaarma – 1000 m (3.37,0)

LW 50–54 (naiste kergekaal 50–54-aastased)
Eve Sankovski – 1000 m (3.43,3)

Hõbemedalid

LW 40–44 (naiste kergekaal 40–44-aastased)
Margit Vaarma – 1 minut (310 m)

W 19–20 (naised 19–20-aastased)
Eliis Christal Hein – 1 minut (325 m)
Tuuli Neidi Saks – 5000 m (18.43,4)
Eliis Christal Hein – 1000 m (3.23,5)

W U17 (naised U-17)
Daria Ihnatieva – 1000 m (3.34,5)

Pronksmedalid

LW 40–44 (naiste kergekaal 40–44-aastased)
Margit Vaarma – 5000 m (20.16,4)

W 19–20 (naised 19–20-aastased)
Eliis Christal Hein – 5000 m (18.47,6)

Mix Relay U19 (segateade U-19)
Emajõe Aeruklubi – Daria Ihnatieva, Edvardas Grigalyunas – 1000 m (3.05,1)

Mix Relay (segateade)
Estonian DryRowers – Terje Leola, Sander Kaasik – 1000 m (2.47,3)

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

12:49

Kolm Eesti suusatajat pääses juunioride MM-il sprindis veerandfinaali

12:25

Jaama ja Paalberg alustasid suusaorienteerumise MM-i 29. kohaga

11:47

Osad Miss Valentine'il osalenud võimlejad ei saa alanud sõja tõttu koju

11:21

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

10:44

Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

10:14

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

09:42

Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

09:07

Knicks lõpetas Spursi 11-mängulise võiduseeria

08:40

Lajal säilitas edetabelis koha, Glinka langes pisut

08:08

Eesti võimleja võitis Tartus üksikalade võistlusel kaks medalit

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

28.02

Mülla edukast sisehooajast: rekordit võib veel natukene nihutada

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

27.02

Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

01.03

Veesaar kerkis Virginia Techi vastu üleplatsimeheks, Adlerilt vägev esitus

01.03

Kläbo võiduseeria jätkus ka Faluni MK-etapil, eestlased viiendas kümnes

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

01.03

Lakers jooksis Luka ja LeBroni juhtimisel Warriorsist üle

01.03

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene Uuendatud

28.02

Eestlanna võitis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

01.03

Eesti ralliässad jäid Soome meistrivõistlustel Lappist sekundite kaugusele

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo