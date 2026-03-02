Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

Kõik eestlaste medalikohad:

Lisaks 1000 meetri distantsile oli kavas ühe minuti sõit ning 5000 meetri distants.

Säravaima tulemuse eest hoolitses CrossFit Tallinna esindaja Adelle Ader, kes püstitas 1000 meetri distantsil lühikese vahega juba teise Eesti rekordi, aeg 3.09,4. Talle järgnesid 23–29-aastaste naiste klassis itaallanna Sophie Souwer ajaga 3.14,3 ning taanlanna Var Gudridottir Hansen tulemusega 3.15,6, teatab Eesti Sõudeliit enda kodulehel .

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: