Raffaeli: olen sama Sofia, kes olin enne olümpiamedalit

Seoses Miss Valentine'iga on Tallinnas ka tunamullu Pariisi olümpiamängudel medalini jõudnud Itaalia iluvõimleja Sofia Raffaeli.

Iluvõimlemise juurde jõudis Sofia Raffaeli alles seitsmeaastaselt, kui ema viis tüdruku võistluseid vaatama. Ala hakkas talle kohe meeldima ja juba järgmisel päeval oli itaallanna trennis.

"Mulle meeldib iluvõimlemises palju asju, kuid peamine on esinemist nautida. Ma teen seda, mida armastan," lausus Pariisi olümpiapronks ERR-ile.

Raffaeli ütles, et pärast olümpia kolmandat kohta mõtles ta karjääri lõpetamisele, kuid kirg spordiala vastu on suurem kui ületamist vajavad raskused. "Muutunud pole midagi, olen sama Sofia, kes olin enne olümpiamedalit," ütles ta. "See medal polnud oluline ainult mulle, vaid kõigile neile inimestele, kes on mind karjääri ajal toetanud."

Itaallanna päevad mööduvad treenides, kuuel päeval nädalas veedab ta kaheksa tundi oma vormi lihvides. "Ma loodan, et vorm läheb iga võistlusega järjest paremaks ja saan maailmameistrivõistlustel Itaaliat esindada. Muidugi proovin ka järgmisele olümpiale saada, aga kõigepealt keskendun sellele aastale."

Tulevikuplaanid pole 22-aastasel Raffaelil veel päris selged, kuid pärast sportlaskarjääri lõppu näeb ta end treeneri rollis.

Toimetaja: Siim Boikov

