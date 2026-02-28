Juunioride EM-ilt kahe pronksiga naasnud Trynova: medalile ei mõelnudki

Eesti epeevehkleja Julia Trynova jättis seljataha ühe tõeliselt võiduka nädala, kui pälvis Gruusias Tbilisis toimunud juunioride EM-il pronksmedali nii individuaalturniiril kui ka võistkonnavõistlusel.

Helen Nelis-Naukase käe all treeniv 17-aastane Trynova jõudis kolmapäeval individuaalturniiril poolfinaali, aga pidi seal tunnistama lõunanaabri Sofija Prosina paremust. Lätlanna krooniti hiljem ka Euroopa meistriks. Kaks päeva hiljem kuulus ta Eesti koosseisus võistkonnavõistlusel, kus jäädi taas taas alla lõplikule võitjale Ukrainale, aga pronksimatšis teeniti Hispaania üle kindel võit.

"Lühidalt: see oli üks kõige üllatavamaid hetki mu elus!" ütles Trynova laupäeval Tallinna lennujaamas ERR-ile.

"Läksin EM-ile mõeldes, et tahan vehelda oma parimat vehklemist, näidata ilusat vehklemist ja häid liigutusi, tehnikat. Medalile ma isegi ei mõelnud," jätkas ta. "Kui lõpuks nägin, kes mu vastased on, siis mõtlesin, et tegelikult nelja hulka võib täitsa saada. Siis vehklesin ja võitlesin, oli väga pingeline, aga suutsin ja sain lõpuks oma medalid kätte."

Naiskondlik võistlus kujunes äärmiselt pingeliseks ja Eesti nelik koosseisus Trynova, Eliisa Kikerpill, Dinara Anis ja Aleksandra Nikolajeva alistas Valgevene 43:33, teises ringis Türgi 45:39 ja veerandfinaalis Poola 41:40. Seejuures juhtisid eestlannad pärast kaheksandat minimatši viiega, aga võitsid lõpuks vaid ühega.

"Alguses ei läinud eriti hästi, vehklemine oli pigem halb. Suutsin ennast kokku võtta ja samuti terve naiskond. Türgi ja Poola matš olid mõlemad meeletult pingelised. Oli olukordi, kus mõtlesin isegi, et võime kaotada," rääkis Trynova. "Tõesti vehklesime nagu naiskond, keegi ei jäänud üksi, toetasime üksteist ja elasime kaasa."

17-aastane Trynova valmistub nüüd aprilli alguses Rio de Janeiros toimuvateks juunioride maailmameistrivõistlusteks, liiga kaugele tulevikku ta veel ei vaata. "Hetkel täiskasvanutele ei oska veel mõelda. Küll teen Grand Prix' Budapestis, vaatab kuidas seal läheb," ütles ta.

"Kindlasti tahaks näidata midagi ka täiskasvanute seas. Ma arvan, et suudan. Teen palju trenni, käin laagrites, kogun matše, kindlasti sellest peaks midagi tulema."