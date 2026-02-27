Eesti juunioride epeenaiskond võitis EM-il pronksmedali

Eesti naiskond alistas oma esimeses kohtumises Valgevene 43:33, teises ringis Türgi 45:39 ja veerandfinaalis Poola 41:40. Eesti läks Poola vastu viienda minimatši järel juhtima seitsme torkega ja oli viimase minimatši eel viie torkega ees, aga Laura Misiak suutis kaks päeva varem individuaalturniiril pronksi pälvinud Julia Trynovalt neli punkti võtta.

Eesti pidi poolfinaalis aga tunnistama Ukraina kindlat paremust tulemusega 45:30. Kaks Ukraina naisjuuniorit on maailma täiskasvanute edetabelis esisajas, Anna Maksõmenko on seejuures maailma edetabeli kümnes.

Ukraina kohtub finaalis Ungariga, kes alistas teises poolfinaalis Hispaania naiskonna 43:38.

Pronksimatšis sai üsna varakult selgeks, kumb parem on. Eesti läks Kikerpilli ja Anise 5:2 ja 8:3 võitude toel Hispaania vastu varakult juhtima ning pälvis kindla 45:25 võiduga pronksmedali.

Eesti võistkonna juhendajaks oli Tbilisis Helen Nelis-Naukas.