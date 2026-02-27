X!

Eesti juunioride epeenaiskond võitis EM-il pronksmedali

Vehklemine
{{1772189220000 | amCalendar}}
Julia Trynova (vasakul)
Julia Trynova (vasakul) Autor/allikas: Eesti Vehklemisliit / Estonian Fencing
Vehklemine

Eesti epeenaiskond koosseisus Julia Trynova, Eliisa Kikerpill ja Dinara Anis võitis Gruusias Tbilisis toimuvatel vehklemise juunioride Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali.

Eesti naiskond alistas oma esimeses kohtumises Valgevene 43:33, teises ringis Türgi 45:39 ja veerandfinaalis Poola 41:40. Eesti läks Poola vastu viienda minimatši järel juhtima seitsme torkega ja oli viimase minimatši eel viie torkega ees, aga Laura Misiak suutis kaks päeva varem individuaalturniiril pronksi pälvinud Julia Trynovalt neli punkti võtta.

Eesti pidi poolfinaalis aga tunnistama Ukraina kindlat paremust tulemusega 45:30. Kaks Ukraina naisjuuniorit on maailma täiskasvanute edetabelis esisajas, Anna Maksõmenko on seejuures maailma edetabeli kümnes.

Ukraina kohtub finaalis Ungariga, kes alistas teises poolfinaalis Hispaania naiskonna 43:38.

Pronksimatšis sai üsna varakult selgeks, kumb parem on. Eesti läks Kikerpilli ja Anise 5:2 ja 8:3 võitude toel Hispaania vastu varakult juhtima ning pälvis kindla 45:25 võiduga pronksmedali.

Eesti võistkonna juhendajaks oli Tbilisis Helen Nelis-Naukas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

vehklemisuudised

13:49

Eesti juunioride epeenaiskond võitis EM-il pronksmedali Uuendatud

25.02

Julia Trynova võitis epeevehklemise juunioride EM-pronksi

19.02

Lehise hagis kuulati üle Kaido Kaaberma

13.02

Lapseootel Erika Kirpu valutab epeenaiskonna segase seisu pärast südant

25.01

Lehis ega Embrich Doha GP-etapil kõrgesse mängu ei sekkunud

23.01

Tallinnas toimuma pidanud vehklemise EM viidi Prantsusmaale

19.01

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

11.01

Eesti epeenaiskond teenis AÜE MK-etapil kolmanda koha

10.01

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis

08.01

AÜE MK-etapil pääses põhitabelisse kolm eestlannat

sport.err.ee viimased uudised

15:37

Aigro pääses soliidse hüppega Austrias põhivõistlusele

15:23

"Vabariigi terviseks!" algatusega tehti maakerale kaks tiiru peale

14:49

Manchester City ja Madridi Real kohtuvad kaheksandikfinaalis

14:13

Malõgina näitas veerandfinaalis maailma 144. reketile koha kätte

13:51

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

13:18

Jüris selgub Balti riikide parim võrkpallinaiskond

12:28

Märt Ibrus: Eesti spordielus on perekondadel aina suurem roll kanda

11:52

Ilves läheb lennumäe võistlusel suusarajale koos Rehrliga

11:31

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

10:59

Miss Valentine'i noorimad võistlejad on juba medalid kaela saanud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo