Bobisõit jätkub Saksamaa domineerimisel

Naiste kahebobil teenisid esikoha Laura Nolte - Deborah Levi (3.48,46), kellele järgnesid Lisa Buckwitz - Neele Schuten (+0,53). Kolmanda koha sai Ameerika Ühendriikide paar Kaillie Armbruster Humphries - Jasmine Jones (+0,75), jättes neljandaks veel ühe Saksamaa bobi Kim Kalicki - Talea Prepens (+0,90).

Täpselt samamoodi läks ka meeste neljabobil. Kaks esimest olid Saksamaa kooseisud (võitjal nelja sõidu koguaeg 3.37,57 ja teine koht kaotas 0,57) sekundiga ja neljandaks tuli samuti Saksamaa (+1,11). Vaid nelja sajandikuga suutis sakslasi edestada aga üks Šveitsi neljabobidest.

Saksamaa on bobisõidu traditsioonile valitseja ja muster jätkus ka Milano Cortina mängude: tosinast võimalikust medalist teeniti kaheksa ja neljast distsipliinist võideti kolm. Vaid naiste monobobil läks esikoht ameeriklannale Elana Meyers Taylorile.

Kokku on olümpiamängudel jagatud läbi aegade 57 kuldmedalit, millest 19 on läinud Saksamaale, aga lisaks veel viis Saksa DV-le ja üks Saksamaa LV-le ehk kokku erinevatele Saksamaadele veerandsada. Paremuselt järgmine on kümne esikohaga Šveits.