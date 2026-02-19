TÄNA OTSE | Niina Petrõkina esitab olümpial vabakava

Täna kell 20.00 algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis otseülekanne Milano Cortina taliolümpia iluuisutamise naiste üksiksõidu vabakavast. Võistlust kommenteerivad Anu Säärits, Liina-Grete Lilender ja Eva-Lotta Kiibus, reporter on Maarja Värv.

Kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina teenis teisipäevases lühikavas 69,63 punkti, millega jäi ainult 0,98 punktiga alla oma Eesti rekordile. Ta sooritas lühikavas kahese axel'i, kolmese lutz'u ja kolmese toe loop'i kaskaadi ning kolmese flip'i.

"Mingid väikesed vead olid, ma pean vaatama, mis kohtunikud mulle panid. Lootsin paremat tulemust, sest EM-il sain puhta kavaga 70 punkti. Nägin, et kõik, kes siin sõidavad, saavad hooaja parima tulemuse – tahaks ka! Täna tegin nii, nagu tegin. Ainult üks punkt! Teeme tööd edasi," kinnitas Petrõkina vabakavale mõeldes.

Kõrgetasemelises lühikavas kogus üle 70 punkti koguni üheksa naist. Esikohal on 78,71 punktiga jaapanlanna Ami Nakai, kellele järgneb oma viimasel võistlusel esimest olümpiakulda jahtiv Kaori Sakamoto 77,23 punktiga. Mullune maailmameister, ameeriklanna Alysa Liu on 76,59 punktiga kolmas.

Esikolmikule järgnevad ja Petrõkinat edestavad veel Mone Chiba (74,00), Adelia Petrosjan (72,89), Anastassia Gubanova (71,77), Loena Hendrickx (70,93), Isabeau Levito (70,84) ja Haein Lee (70,07).

Niina Petrõkina tuleb vabakavas jääle kell 22.28.