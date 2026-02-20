Iluuisutamise olümpiavõitja: janunen alati rohkema järele

Veidi vähem kui neli aastat tagasi otsustasid tippspordist taanduda, kuid üks hetk naasid võistlustulle ning nüüd oled nii valitsev maailmameister kui ka olümpiavõitja. Mis on sinu edu saladus?

Ma kuulan ennast. Teadsin, et pean mõneks ajaks spordist loobuma, aga samamoodi teadsin, et pean üks hetk tagasi tulema. Mulle meeldib ennast teistega jagada. Minu mõtted, nägemused – olümpiamängud on õige koht, kus seda kõike teha.

Lugesin ühest sinu intervjuust, kus ütlesid, et neli aastat tagasi sa ei võtnud olümpiamänge piisavalt tõsiselt, et see oli sinu jaoks üks tavaline, lõbus võistlus. Mis tundega sa seekord olümpiajääle astusid?

Olümpiamängud on väga tõsine asi. Siin saan näidata oma võistluskavasid, riideid ja isegi soenguid. Ma võtan seda kui kunsti ning olen selle suhtes väga kirglik. Olümpiamängud on minu kui sportlase jaoks suurim lava. Olen väga rõõmus, et suutsin oma võimaluse ära kasutada.

Kas edu paneb sind janunema rohkema järele?

Soovin alati enamat saavutada. Mitte miski ei muuda seda. Vahet ei ole, kas õnnestun või ebaõnnestun, minu suhtumine jääb samaks.