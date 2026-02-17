Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed

Kahekordne iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina tegi teisipäeva õhtul Milanos oma olümpiadebüüdi, kui on kõrgetasemelise lühikava järel kümnendal kohal.

Neljanda grupi eelviimase sportlasena ehk 22. naisena jääl käinud Petrõkina sooritas teisipäevases lühikavas kahese axel'i, kolmese lutz'u ja kolmese toe loop'i kaskaadi ning kolmese flip'i.

See tõi talle kokku 69,63 punkti, mis on 0,98 punkti vähem kui kuu aja eest Sheffieldis Eesti rekordit püstitades ning teist EM-kulda võites. Lühikava järel on Petrõkina kümnendal kohal, samas on viies koht ainult 2,14 punkti kaugusel. Koguni üheksa naist said lühikavas üle 70 punkti.

"Pisut oleks võib-olla veel tehnikahindele juurde pigistanud, ma ei hakka küll spekuleerima, aga kui see kaskaad ei olnud puhas, siis oleks sealt saanud natukene juurde pigistada," võttis Petrõkina kava kokku ERR-is ülekannet kommenteerinud Eva-Lotta Kiibus.

"Täna see sõit ja liikumine ei olnud rahu ise, ta ei valitsenud seda hetke jääl, oli aru saada, et olümpianärv oli sees," lisas Liina-Grete Lilender. "Aga samas ta sai selle olukorraga ju hakkama - oleme ju näinud, mis võib juhtuda, kui sellega hakkama ei saa. Seda teist hinnet oleks saanud juurde, kui sõit oleks olnud enesekindlam, libisemine hoogsam ja julgem."

Lühikava parimad olid jaapanlannad. Uue isikliku rekordiga 78,71 on esikohal Ami Nakai, kellele järgneb oma viimasel võistlusel esimest olümpiakulda jahtiv Kaori Sakamoto 77,23 punktiga. Mullune maailmameister, ameeriklanna Alysa Liu on 76,59 punktiga kolmas.

Esikolmikule järgnevad ja Petrõkinat edestavad veel Mone Chiba (74,00), Adelia Petrosjan (72,89), Anastassia Gubanova (71,77), Loena Hendrickx (70,93), Isabeau Levito (70,84) ja Haein Lee (70,07).

Enne võistlust:

Eelmise aasta alguses Tallinna kodupubliku ees Euroopa meistritiitli võitnud Petrõkina ülejäänud aasta möödus üsna keeruliselt ning Eesti iluuisutäht heitis oktoobris operatsioonilauale, et teha korda pikalt valu teinud kannakõõlus. Kolm kuud hiljem kaitses ta Sheffieldis oma Euroopa meistritiitlit ja läheb nüüd karjääri esimesele olümpial jääle eelviimases stardigrupis. Ajakava järgi esitab ta oma lühikava kell 23.

"Ma ei tunne pinget ja ma ei taha seda tunda, sest pinge tavaliselt väga ei aita. Ma lihtsalt tahan nautida seda hetke," ütles Petrõkina laupäeval ERR-ile.

Treener Svetlana Varnavskaja ütles, et eesmärk on teha ilus sõit ja esimest olümpiat ka nautida. "Iga järgmine võistlus on nagu uus, uued eesmärgid. Kõik on uuesti, me unustame ära, kes me oleme. Tulime siia näitama, mida me oskame siin võistlustel ja mitte seda, mis oli," ütles juhendaja ERR-ile.

Niinimetatud kuumas grupis on stardijärjekord Alysa Liu, Isabeau Levito, Anastassia Gubanova, Kaori Sakamoto, Amber Glenn ja Mone Chiba. VIimane naine läheb jääle kell 23.52.

Naisüksiksõitjad esitavad vabakava neljapäeva õhtul, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.00.