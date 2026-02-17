Luuk ja Petrõkina vahetasid liftis hokimeestega märke: see ongi see olümpiatunne!

"Sellest hetkest, kui ta lennujaama ustest läbi tuli, oli ta väga elevust täis, et on olümpialinnas," rääkis Luuk teisipäevase naiste üksiksõidu lühikava ajal ERR-ile. "Kui osade sportlaste puhul olen täheldanud, et olümpiarõngad tekitavad nii elevust kui ärevust, siis talle on kõik praegu väga-väga meeldinud ja eriti on talle meeldinud põhiareeni jää."

"Oleme mõlemad Niinaga üsna lühikesed, läksime liftiga alla ja järsku oli lift täis Prantsusmaa jäähokimehi, kes kõik tahtsid hullult märke vahetada! Siis arutasimegi, et see ongi olümpiatunne, kui teed omi asju ja järsku tuleb selline kari peale," tõi Luuk olümpiameeleolust välja vahva vahejuhtumi.

"Aga ma arvan jah, et kõik on praegu kõige paremas korras. Tuju on hea. Kuna olümpiakülas saab seekord ka sees asju teha, siis Niina ja Svetlana [Varnavskaja], tema treener, on suutnud väga hästi oma aega jaotada treeningute kui puhkuse vahel. Toas ei ole mõtet istuda ja passida," kinnitas Luuk.

Petrõkina esitab oma vabakava Milanos Eesti aja järgi kell 23.