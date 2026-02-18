X!

Varnavskaja: Niina viga nägid ainult spetsialistid

Foto: Kuvatõmmis
Kahekordne iluuisutamise naiste üksiksõidu Euroopa meister Niina Petrõkina hoiab oma olümpiadebüüdil lühikava järel tihedas konkurentsis kümnendat kohta. Treener Svetlana Varnavskaja jäi lühikava esitusega rahule, kuigi üks väike viga lipsas sisse.

Petrõkina kogus teisipäevases lühikavas 69,63 punkti, millega jäi ainult 0,98 punktiga alla oma Eesti rekordile. Ta kaotas väikese vea tõttu 0,84 punkti, sest tema kava teisel elemendil ehk kaskaadil jäi teisel hüppel veerand ringi puudu.

Kaskaadi baashinne oli Petrõkinal maksimaalne 10,10 punkti, ent soorituse kvaliteedi eest ta kohtunikelt plusspunkte ei teeninud ja nii sai selle elemendi eest miinus 0,84 punkti. See mõjutas ka komponentide hinnet, kus saanuks tõenäoliselt kübeke juurde teenida ja sel juhul oleks sündinud uus isiklik rekord.

"Mina olen lühikavaga rahul. Väike viga oli, aga publik seda ei näinud. Ainult spetsialistid nägid," sõnas Varnavskaja ERR-ile.

Petrõkina oli lühikava eel kõikide võistlejate selle hooaja parimate lühikava tulemuste võrdluses EM-il sõidetud punktisummaga (70,61 punkti - ERR) üheksas ehk kümnes positsioon enne neljapäevast vabakava on igati lubav.

"Olen nõus, ei ole millegi üle kurta. Siin on kohal kõik tipud ja kõik on väga tugevad. Meie lühikava õnnestus," ütles Varnavskaja. "Ma ütlesin täna (teisipäeval - ERR) Niinale, et tee hea sõit ja pärast esitust hakkad nautima," lisas ta.

Kuidas valmistub Petrõkina vabakavaks? "Homme on uus päev, uued eesmärgid. Homme teeme trenni. Kõik algab uuesti. Vaatame, kuidas trennid lähevad," märkis Varnavskaja.

Otseülekanne naiste üksiksõidu vabakavast algab neljapäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 20.00. Petrõkina tuleb jääle kell 22.28.

