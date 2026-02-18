Margus Hernits: olümpial ongi kõik lihtsalt rohkem närvis

Iluuisutamises on jäänud sõita veel naiste vabakava. Kui palju jõudsid jälgida lühikava?

Natuke ikka jõudsin. Muidu töökohustused on sellised, et alati see võistluste vaatamine ei olegi tähtis. Ei saagi olla, sest muidu ma oma töös väga hea ei oleks. Aga eile tõesti natuke nägin ja tervikuna võib öelda, et naised sõitsid eile väga hästi. Päris suuri ebaõnnestumisi ei olnud. Oli ühe hüppega alt minejaid. Aga et keegi oleks täitsa põrunud - seda ei olnud. Üldiselt oli tase väga hea.

Niina Petrõkina oli lühikavas kümnes. Isiklikust rekordist väga kaugele ei jäänud. Kuidas sulle tema esitus tundus?

Ta oli natuke krampis. Seda oli näha. Olümpia ongi selline võistlus, kus... ülejäänud on business as usual, aga kõik on lihtsalt rohkem närvis. Oli tema puhul ka näha, et natuke kinni oli, närv oli sees, aga selles suhtes tubli, et tegi oma asjad ära. Oleks sõitnud vabamalt nagu Euroopal, küll siis oleks rekord ka tulnud.

Ehk siis see on ka kvaliteedi näitaja, kui kramplikuma esitusega suudab praktiliselt rekordilähedase soorituse teha.

Absoluutselt, loomulikult.

Mida võiksime oodata vabakavast?

Ma arvan, et selliseid pudru ja kapsaid nagu meeste vabakavas, ei tule. Aga eks kindlasti mingeid liikumisi tuleb. Ei oska öelda. Kes kui suurele riskile läheb. Pinge on kahtlemata suurem kui muidu tiitlivõistlustel - MM-idel, EM-idel, mis muidu on ju iga aasta. Siin on ta nelja aasta tagant. Tähelepanu suurem ja see annab tunda. Eks sotsiaalmeedia annab ka oma tõuke. VIP-id tribüünid, kõik räägivad, igasuguseid meeme on internet täis. Võtad telefoni kätte ja jälle leiad end kuskil. Eks see loomulikult mõjub.

Loodame, et Niina suudab homme vabakavas pingega toime tulla.

Ma arvan küll! Ma loodan, et sai lühikavas pinge maha ja läheb vabakavas oma sellist head esitust tegema. Midagi analoogset nagu Euroopal näiteks.