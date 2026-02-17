X!

Petrõkina: väga närviline võistlus, mida nautida ei jõudnudki

OM2026
Foto: Kuvatõmmis
OM2026

Kahekordne iluuisutamise naiste üksiksõidu Euroopa meister Niina Petrõkina kogus oma olümpiadebüüdil Milano Cortina mängude lühikavas 69,63 punkti, millega jääb ainult 0,98 punktiga alla oma Eesti rekordile.

"Olen praegu väga rahul, sest sain kõik oma elemendid ära teha. Seekord ei suutnud ma kuidagi oma närvi kontrollida, olin väga närvis ja ei saanud aru, mis toimub: jalad värisesid, ise värisesin," rääkis Petrõkina lühikava järel ERR-ile.

"Enne soojendust nutsin natuke põrandal, sest pidin emotsioonid välja laskma. Tüdrukutel on seda natuke lihtsam teha, seepärast me elame natuke kauem ka," naeris kahekordne Euroopa meister. "Helistasin oma koreograafile Alina [Boykole], natuke rääkisime, tegime temaga koos soojendust ja läks lihtsamaks. Aga see oli kuidagi väga närviline võistlus minu jaoks, nautida ei jõudnud. Loodan, et naudin juba pärast vabakava!"

Petrõkina tunnistas, et olümpiapinge sai ta ikkagi lõpuks kätte. "Proovisin need mõtted ära viia, aga sõnadega on seda lihtne teha: sellega, mis sees toimub, on raske. Mulle ei meeldi tegelikult lühikavas viimasena esineda, emotsioonid on teised, tahaks kohe pärast soojendust sõitma minna. Aga sain hakkama, loodan, et saan hästi puhata ning vabakavas võitlen jälle," lubas ta.

Neljanda grupi eelviimase sportlasena ehk 22. naisena jääl käinud Petrõkina sooritas teisipäevases lühikavas kahese axel'i, kolmese lutz'u ja kolmese toe loop'i kaskaadi ning kolmese flip'i.

"Mingid väikesed vead olid, ma pean vaatama, mis kohtunikud mulle panid. Lootsin paremat tulemust, sest EM-il sain puhta kavaga 70 punkti. Nägin, et kõik, kes siin sõidavad, saavad hooaja parima tulemuse - tahaks ka! Täna tegin nii, nagu tegin. Ainult üks punkt! Teeme tööd edasi," kinnitas Petrõkina vabakavale mõeldes.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

olümpiauudised

00:01

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

17.02

Petrõkina: väga närviline võistlus, mida nautida ei jõudnudki

17.02

VIDEO | Petrõkina pakkus lühikavas rekordilähedase esituse

17.02

Tasane: Ilves tegi superhead hüpped, aga tõusud jäid tema jaoks raskeks

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

17.02

Meeste teatesõidu olümpiavõitjaks tuli esmakordselt Prantsusmaa, Eesti 13. Uuendatud

17.02

Kõrgetasemelise Big Airi finaali võitis taas norralane, aga Ruud kaheksas Uuendatud

17.02

Luuk ja Petrõkina vahetasid liftis hokimeestega märke: see ongi see olümpiatunne!

sport.err.ee värsked uudised

00:01

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

17.02

Petrõkina: väga närviline võistlus, mida nautida ei jõudnudki

17.02

VIDEO | Petrõkina pakkus lühikavas rekordilähedase esituse

17.02

Jürgenson: kiirus on olemas, aga peame seda näitama kogu ralli jooksul

17.02

ETV spordisaade, 17. veebruar

17.02

Tasane: Ilves tegi superhead hüpped, aga tõusud jäid tema jaoks raskeks

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

17.02

Meeste teatesõidu olümpiavõitjaks tuli esmakordselt Prantsusmaa, Eesti 13. Uuendatud

17.02

Kõrgetasemelise Big Airi finaali võitis taas norralane, aga Ruud kaheksas Uuendatud

17.02

Juventus lagunes Meistrite liiga play-off'is teisel poolajal täielikult

17.02

TÜ ja TalTech ei lubanud veerandfinaalis end üllatada

17.02

Luuk ja Petrõkina vahetasid liftis hokimeestega märke: see ongi see olümpiatunne!

17.02

Malõgina kaotas Saksamaa W75 turniiril avaringis

17.02

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

17.02

Kalev lõi käed Stojkovicile tuttava keskkaitsjaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo