Petrõkina: väga närviline võistlus, mida nautida ei jõudnudki

"Olen praegu väga rahul, sest sain kõik oma elemendid ära teha. Seekord ei suutnud ma kuidagi oma närvi kontrollida, olin väga närvis ja ei saanud aru, mis toimub: jalad värisesid, ise värisesin," rääkis Petrõkina lühikava järel ERR-ile.

"Enne soojendust nutsin natuke põrandal, sest pidin emotsioonid välja laskma. Tüdrukutel on seda natuke lihtsam teha, seepärast me elame natuke kauem ka," naeris kahekordne Euroopa meister. "Helistasin oma koreograafile Alina [Boykole], natuke rääkisime, tegime temaga koos soojendust ja läks lihtsamaks. Aga see oli kuidagi väga närviline võistlus minu jaoks, nautida ei jõudnud. Loodan, et naudin juba pärast vabakava!"

Petrõkina tunnistas, et olümpiapinge sai ta ikkagi lõpuks kätte. "Proovisin need mõtted ära viia, aga sõnadega on seda lihtne teha: sellega, mis sees toimub, on raske. Mulle ei meeldi tegelikult lühikavas viimasena esineda, emotsioonid on teised, tahaks kohe pärast soojendust sõitma minna. Aga sain hakkama, loodan, et saan hästi puhata ning vabakavas võitlen jälle," lubas ta.

Neljanda grupi eelviimase sportlasena ehk 22. naisena jääl käinud Petrõkina sooritas teisipäevases lühikavas kahese axel'i, kolmese lutz'u ja kolmese toe loop'i kaskaadi ning kolmese flip'i.

"Mingid väikesed vead olid, ma pean vaatama, mis kohtunikud mulle panid. Lootsin paremat tulemust, sest EM-il sain puhta kavaga 70 punkti. Nägin, et kõik, kes siin sõidavad, saavad hooaja parima tulemuse - tahaks ka! Täna tegin nii, nagu tegin. Ainult üks punkt! Teeme tööd edasi," kinnitas Petrõkina vabakavale mõeldes.