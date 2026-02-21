Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

Milano olümpiajääl näitas Petrõkina otsustavas vabakavas kuuendat tulemust. "Düüni" muusika saatel uisutades tegi ta nelja minuti jooksul täiesti puhta esituse, mille jooksul sooritas seitse kolmekordset hüpet. Nii tõusis ta lühikava kümnendalt positsioonilt kokkuvõttes seitsmendaks.

Tema koreograaf Alina Boyko ütles reedel ETV spordisaate stuudios, et Petrõkina nautis oma olümpiadebüüti. "Kirjutasingi, et enne hoia ennast ja nüüd naudi! Naeratusest oli näha, ta oli nii õnnelik! Mõtles nende asjade peale, mida oleme temaga teinud. Algusest peale oli näha, et ta mõtleb. See oli tõesti äge, valas enda emotsioonid välja ja sai nautida seda hetke," rääkis koreograaf.

Nad on koostööd teinud kaheksa aastat. "Kui kaheksa aastat tagasi sinna jäähalli läksin, siis ei mõelnud, et hakkame valmistama olümpiaks. Tõesti üks põnev teekond," sõnas Boyko.

Koreograafi sõnul võis kohtunike hinnangut mõjutada see, et Petrõkina võistles eelviimases grupis ja mitte nn kuumas grupis. "Niina tegi oma tööd suurepäraselt, sõit oli fantastiline. Tema tegi omalt poolt kõik, kohtunikud otsustavad edasi, kuidas ja kui palju panevad," sõnas Boyko.

Nüüd on aeg lühikeseks puhkuseks, aga varsti peab jääle naasma, sest märtsi lõpus toimuvad Prahas ka maailmameistrivõistlused. "Kindlasti otsime, kust saab lisapunktid kätte. Võib-olla hüppeid natuke kõrgemaks teha, nad Svetlana [Varnavskajaga] kindlasti harjutavad seda. Otsime midagi, et tase oleks veel natuke kõrgem," rääkis koreograaf.

Kiibus: mina oleks pannud Petrõkina kuuendale kohale, aga okei!

2022. aasta Pekingi olümpial 21. koha saavutanud Kiibus ütles, et tema hinnangul oleks võinud Petrõkina tegelikult veel koha võrra kerkida. "Mina oleks pannud kuuendale kohale, aga see jääb minu arvamuseks. Seitsmes on väga tubli!" sõnas ERR-i kommentaatorina samuti olümpiadebüüdi teinud Kiibus.

"Me panime suured ootused peale, aga tegemist on ikkagi debütandiga, peame seda ka silmas pidama. Mulle tundus, et ta suutis ise ka endale aru anda, et ta on esimest korda olümpiamängudel," jätkas endine iluuisutaja. "Aeg on näidata ennast, nautida sõitu ja nagu ta ütles: kõigepealt sai töö tehtud ja viimast kolm elementi sai nautida."

"Ta sai väga hästi hakkama sellega, et kõiki neid pingeid õigesse kohta suunata."

Laupäeval esineb Petrõkina Milano Cortina olümpia galaetendusel, ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.00.