Juventus lagunes Meistrite liiga play-off'is teisel poolajal täielikult

Jalgpall
Galatasaray mängijad Juventusele löödud väravat tähistamas
Galatasaray mängijad Juventusele löödud väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli Meistrite liiga play-off'i avamängu esimese poolaja Galatasaray vastu 2:1 võitnud Itaalia suurklubi Juventus pidi lõpuks Istanbulist koju tagasi lendama 2:5 kaotusega.

Kodumeeskonna kõrge surve sundis Juventuse veerand tundi kestnud mängu järel eksima ning Gabriel Sara viis Galatasaray ette, vaevalt poolteist minutit hiljem lükkas Hollandi koondislane Teun Koopmeiners väravavahi tõrje järel talle põrganud palli mõnelt meetrilt võrku ja viis siis Juventuse 32. minutil juba 2:1 juhtima.

Teine poolaeg kujunes 36-kordse Itaalia meistri jaoks aga korralikuks õudusunenäoks. 49. minutil tõi Noa Lang tabloole viigiseisu, 60. minutil põrkas pall Sara suurepärase karistuslöögi järel Davinson Sanchezist väravasse seisuks 3:2 ning seitse minutit hiljem sai poolajapausil Juventuse edu hoidma toodud Juan David Cabal punase kaardi.

75. minutil mängisid Juventuse kaitsjad oma karistusalas kurioossel moel ise palli Galatasarayle ja Lang viis oma teise tabamusega kodumeeskonna 4:2 ette, Juventuse karmile õhtule pani punkti järjekordne pallikaotus 86. minutil, mis tipnes Sacha Boey väravaga.

Korduskohtumine peetakse Torinos 25. veebruaril, selle paari võitja kohtub kas Liverpooli või Tottenhamiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

