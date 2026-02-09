Petrõkina kutsus ERR-i balletitrenni: homme hakkavad lihased täiega valutama

X!

Milano Cortina taliolümpiamängudel osalev iluuisutamise kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina lubas ERR-i kaamerad oma balletitrenni ja rääkis, kuidas ballett aitab tal paremini jääl hakkama saada.

"Täna oli väga raske. Alguses unustasime spetsiaalsed balletisussid ja mul olid jalas väga libedad sokid. Me ei olnud väga ammu just balletti teinud, sest olin kas kuskil reisil, šõudel või võistlustel. Unustasin ära, kuidas tasakaalu hoida ja pöördeid teha. Homme hakkavad lihased täiega valutama," rääkis Petrõkina trenni järel ERR-ile.

"Ballett on väga-väga raske. Mul ei ole lapsepõlvest saadik puusad üldse pööranud, aga balletis peab ju kogu aeg pöörama ja sirutama. Mina olen harjunud jää peal sirutama, aga ballett on minu jaoks üks kõige raskematest aladest," lisas ta.

Petrõkinale õpetab balletti kauaaegne koreograaf Alina Boyko. Keemia juhendajaga on hea. "Selles mõttes mulle väga meeldib Alinaga töötada, sest oleme kogu aeg nii positiivsed. Isegi, kui meil mõlemal on halb tuju, siis kuidagi ikka suudame teineteise tuju tõsta. Mul on temaga väga vedanud. Viimane nädal enne EM harjutasime iga päev. Ta tuli iga päev minu juurde ja mul oli terve nädal väga hea tuju!".

Eelmise aasta lõpukuudel paranes Petrõkina parema jala kannakõõluse operatsioonist, kuid balletitunnid seetõttu ära ei jäänud. "Ma harjutasin vasaku jalaga, sest vasak jalg oli terve. Räägitakse, et kui jalad valutavad, siis tee kätega või kui üks jalg valutab, siis tööta teise kallal."

21-aastase iluuisuvirtuoosi sõnul aitab ballett eelkõige parandada jääl liikumist ja tasakaalu ning hoida head rühti. "Balletis õpin, kuidas käed käituvad, millises positsioonis saame neid avada. Mõned iluuisutajad tõstavad oma käsi ebaloomulikult. Me ei saa kätt lihtsalt üles visata, vaid peame tõstma läbi mingi positsiooni. Kõige tähtsam on selg ja see, kuidas hoiad keha. Täna Alina kogu aeg karjus minu peale, et sirutaksin selga. See tegelikult aitab hüpetes ka. Ja muidugi aitab ballett tasakaalu hoida. Et mina kontrollin oma keha, mitte keha kontrollib mind."

Naiste üksiksõit algab Milano jääl 17. veebruaril.

