Varnavskaja: terve maailm rääkis, et Malinin on ka vaimselt tugev

Kahekordne iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina ja tema treener Svetlana Varnavskaja jõudsid laupäeval Milano Cortina olümpiamängudele ja proovisid kiirelt olümpiajää ära.

Petrõkina ja Varnavskaja jõudsid Milanosse laupäeva hommikul ja olid vähem kui kaks tundi hiljem juba jää peal. "Vaatasime, et see on ainuke trenn [peaareenil] enne võistlust ja siis võistluspäeval on samal areenil ja tahtsime proovida," ütles juhendaja ERR-ile.

Petrõkina ütles ERR-ile, et nädalad pärast Euroopa meistrivõistlusi, kui ta võitis teistkordselt EM-tiitli, olid suurenenud meediatähelepanu tõttu väsitavad. "Ei saa öelda, et puhkasime, aga koormus oli väike. Ja siis juba kolm nädalat tegime suurt tööd, maht oli suur," rääkis treener.

Varnavskaja sõnul tahetakse teha ilus sõit ja esimest olümpiat ka nautida. "See on meie jaoks esimene nii suur võistlus. Vaatame, veel ei ole näinud mitte midagi, otse tulime siia," rääkis treener. "Iga järgmine võistlus on nagu uus, uued eesmärgid. Kõik on uuesti, me unustame ära, kes me oleme. Tulime siia näitama, mida me oskame siin võistlustel ja mitte seda, mis oli."

Nii sportlane kui ka treener on korduvalt rõhutanud vaimset tugevust, aga reedene meeste vabakava näitas, et ka maailma tipud on inimesed. "Kõik sportlased närveerivad. Ma ei saa veel kommenteerida, sest mina olin täitsa šokis ja pole sõnu," rääkis Varnavskaja. "Veel mõtlen, kuidas ma reageerin ja mis üldse juhtus. Natuke on vaja veel aega, et analüüsida."

Kas Petrõkina on olümpiadebüüdiks valmis? "Terve maailm rääkis, et Ilia Malinin on ka vaimselt tugev. Ma loodan, et jaa," vastas treener.

Naised esitavad oma lühikava teisipäeval, 17. veebruaril. Vabakavaks minnakse jääle kaks päeva hiljem.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

