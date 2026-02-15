X!

Petrõkina sai teada lühikava stardiaja: harjutasin ootamist ka treeningul

Svetlana Varnavskaja ja Niina Petrõkina Milano olümpial treeningul
Svetlana Varnavskaja ja Niina Petrõkina Milano olümpial treeningul Autor/allikas: Team Estonia
Valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina läheb Milano Cortina taliolümpiamängudel iluuisutamise üksiksõidus teisipäevast lühikava esitama järjekorras 22. naisena.

Petrõkina saab neljandas grupis jääle eelviimase sportlasena. Enne teda on eelviimases soojendusgrupis võistlustules Ami Nakai, Madeline Schizas, Loena Hendrickx, Nina Pinzarrone ja kohe pärast teda kodupubliku soosik Lara Naki Gutmann. See tähendab, et Petrõkina lühikava algab teisipäeval Eesti aja järgi kell 23.

"Teadsin, et olen eelviimases soojenduses teisel poolel," vahendab EOK Petrõkina kommentaari. "Treeningutel harjutasime ka seda, näiteks ootasin poordi ääres, jalutasin seal 15-20 minutit, aga rohkem ei tahtnud treeningaega raisata. Esimesena on alati pärast soojendust lihtsam uisutada, aga minu jaoks olulist vahet ei ole. Lähen nii, nagu lähen."

Niinimetatud kuumas grupis on stardijärjekord Alysa Liu, Isabeau Levito, Anastassia Gubanova, Kaori Sakamoto, Amber Glenn ja Mone Chiba.

"Treeningareenil on huvitav uisutada, seal on omad nüansid, millega harjuda, sest see on kõrgem ja ehitatud spetsiaalselt olümpiaks. Hüppeid sain harjutada, mõlemad kavad olen läbi teinud. Peaareenil mulle meeldib jää rohkem ja see on väga hea," lisas Petrõkina.

Toimetaja: Anders Nõmm

