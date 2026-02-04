"Pealtnägija" veetis päeva kahekordse Euroopa meistri Niina Petrõkinaga

Olümpiadebüüdiks valmistuv 21-aastane Niina Petrõkina on Eesti spordi imenaine. Juba varases lapsepõlves töökuse ja artistlikkusega silma paistnud uisutaja jõudis iluuisutamise juurde tervise tõttu. "Mu ema tõi mind jäähalli. Mul oli probleeme tervisega ja siis mingi arst ütles, et tuleb tervist karastada. Võib öelda, et alustasin iluuisutamisega tervise pärast," ütles Petrõkina.

Sportlikust perest päris Petrõkina on ületanud mitmeid saatuslööke ja tuli mullu esimese Eesti iluuisutajana Euroopa meistriks. Jaanuari suutis ta hoolimata kolme kuu tagusest kannakõõluse operatsioonist tiitlit kaitsta.

Igapäevaselt treenib ta Tallinnas Haabersti jäähallis. Iluuisutaja jaoks on olulisel kohal ka ballett, mille liigutuste ilu õpetab Niinale kaheksandat hooaega koreograaf Alina Boyko. "Niina on nii nõudlik ja tahe on nii suur, ükskõik kui väsinud ta on. Et kui ma tulen trenni, ma näen, et silmad säravad ja ta on valmis tööd tegema," ütles Boyko.

"Balletis me õpime just, kuidas käed käituvad, millises positsioonis me saame need avada. Mõned iluuisutajad tõstavad väga ebaloomulikult oma kätt. Me ei saa tõsta kätt lihtsalt viskamisega, me tõstame läbi mingi positsiooni ja seda kõike me kõike," selgitas Petrõkina. "Kõige tähtsam on selg ja kuidas ennast hoida."

Niina Petrõkina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Tugeva töö, distsipliini ja eneseusuga jõudis Niina jaanuaris sellisesse vormi, et purustas Inglismaal Euroopa meistritiitlit kaitstes nii lühi- kui vabakavas senised Eesti rekordid. Tema ülekaal lähima konkurendi ees oli iluisutamises harva nähtavad 25 punkti. Suur edu Euroopas annab talle hea stardiplatvormi aasta kõige olulisemaks võistluseks – Milano Cortina olümpiamängudeks.

"Niina ütleb alati, et talle meeldivad raskused. Et kui ta saab nendega hakkama, siis tunneb ennast erakordselt hästi," ütles Boyko.

Olümpiamängudeni treenib Petrõkina Tallinnas ja sõidab võistluspaika alles 14. veebruaril. Tema päevad on tihedalt trenne täis ja ka võttepäeval on tal balletile eelnenud üldkehaline treening, mille kava koostab talle sellest hooajast 100 meetri tõkkesprindi Eesti rekordinaine Mirjam Lehismets. Jäätrenne on sportlasel päevas kaks, neid juhendab tiimi boss, juba neljandast eluaastast Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja.

Uisutandem on harjunud kriise ületama. Aastaid tagasi lamas Niina verehaigusega nädalaid haiglas. Kui arstid ta elu päästsid, siis tõusis ta elujanust kinni haarates uuele tasemele nagu ka järgnevate vigastuste järel. Usk läbilööki ei kustunud ka kõige tumedamal ajal.

"Meil on nagu sebral: must-valge, must-valge. Teame, et oleme koos ja liigume koos, see hoiab meid," ütles Varnavskaja. "Kui ta jäi haigeks, kui tal oli jalaluumurd. Usk ja usaldus, et saame seda teha."

Svetlana Varnavskaja ja Niina Petrõkina Autor/allikas: Ivan Danyliuk

Petrõkina jaoks on oluline treenerile oma tunnetest rääkida. "Mõnikord juhtub midagi elus ja treener näeb, et midagi on valesti. Võib-olla ei peagi detailidesse minema, aga ütled ikkagi, et tunnen ennast täna niimoodi, olen väga väsinud. Järgmine päev ütled, et on nii palju energiat," rääkis ta. "Peab suhtlema ja peab olema selline koostöö, siis tuleb töö praemini välja."

Treener peab samas olema suur autoriteet. "Ma ei saa midagi vastu öelda. Tean, et treener ei taha mulle midagi halba teha. Ta teab, et kui seda on vaja teha, siis ta ütleb mulle ja miks ma peaksin vastu olema? Võtan ennast kokku ja lähen, teen ära," ütles Petrõkina.

21-aastane iluuisutaja valmistub nüüd oma olümpiadebüüdiks ja on viimase vigastuse seljatanud, kuid opereeritud kannakõõlus annab koormusega vahel tunda. "Jalg vajab puhkust, aga ta annab mulle juba rohkem aega trenni teha. Kui enne [EM-i] pidin iga poole tunni tagant uisu jalast võtma, siis praegu saab juba tund aega hakkama," ütles Petrõkina.

Algaval Milano olümpial loetakse teda kuue soosiku hulka ja kuigi konkurents on tihe, siis on veel aega vormi timmida, sest naiste üksiksõit algab Milano jääl alles 17. veebruaril.

"Ma loodan ja teen tööd selleks, et sama puhtalt sõidaks oma kavad," ütles Petrõkina. "Konkurentide poole ma ei vaata, tean, et kõik on tugevad. Olümpiale ju keegi niisama ei saa. Peamine on teha oma tööd ja siis vaatame tulemust."

Treener tahab näha emotsionaalset esitust. "Lootused on sellised, et tahan, et ta näitaks ilusat ja emotsionaalset sõitu. Õnnestub ja tuleb puhas sooritus," ütles Varnavskaja.