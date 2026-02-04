X!

Tallinna linn premeeris EM-tiitlit kaitsnud Petrõkinat ja tema treenerit

Iluuisutamine
Niina Petrõkina ja Svetlana Varnavskaja tunnustamine.
Niina Petrõkina ja Svetlana Varnavskaja tunnustamine. Autor/allikas: Ellen Rudi
Iluuisutamine

Tallinn tunnustas kolmapäeval tallinlasest iluuisutajat Niina Petrõkinat, kes kaitses 2026. aasta Euroopa meistrivõistlustel naisüksiksõidus edukalt EM-tiitlit. Linn määras sportlasele ja tema treenerile Svetlana Varnavskajale rahalise preemia kogusummas 7500 eurot.

Linnapea Peeter Raudsepa sõnul näitavad Niina Petrõkina esitused Sheffieldi EM-il ja mujal, et tõeline meister ei ole ainult talent, vaid see, kes tõuseb jätkuvalt üles ka pärast raskusi, olgu need vigastused, pinged või ootused.

"Niina pühendumus, sihikindlus ja võime tulla välja keerulistest olukordadest annavad eeskuju igaühele meist. Treeneri roll on samasuguse tähtsusega. Treeneri juhendamine, usaldus ja professionaalne toetus on olnud Niina saavutuste taga tugevaks tugisambaks," ütles Raudsepp.

Tallinna linnavalitsus eraldas sportlasele 5000 eurot ja tema treenerile Svetlana Varnavskajale 2500 eurot, tõstes esile nende pühendumust ja tulemuslikku koostööd.

"Meistritiitlit võita on raske, kuid seda kaitsta on veelgi raskem. Niina Petrõkina on tõestanud, et kuulub Euroopa parimate hulka ning tema kuldmedal peegeldab aastatepikkust ränka tööd ja visadust. Tallinn väärtustab oma tippsportlaste panust ja eeskuju, mis innustab noori seadma endale kõrgeid sihte. Meil on au tunnustada Niina Petrõkina ja tema treeneri Svetlana Varnavskaja suurepärast koostööd, mis toob uhkustunnet kogu meie linnale ja riigile," lausus abilinnapea Monika Haukanõmm.

Tallinn tunnustab tallinlastest sportlaste ja nende treenerite kõrgeid sportlikke saavutusi olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlustel. Rohkem infot toetuste jagamise korra kohta leiab SIIT.

Niina Petrõkina ja Svetlana Varnavskaja. Autor/allikas: Ellen Rudi

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

iluuisutamise uudised

12:12

Tallinna linn premeeris EM-tiitlit kaitsnud Petrõkinat ja tema treenerit

10:59

42-aastaselt olümpiadebüüdi tegema pidanud iluuisutaja osalemine on ohus

02.02

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

01.02

Liivi esimesed muljed Milanost: näiteks kaja vajab natuke harjumist

01.02

Valijeva naasis võistlustulle neljakordse hüppega

31.01

Olümpial on jäätantsus suursoosikuteks kogenud paarid ja fookuses on loomingulisus

27.01

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

23.01

Eesti iluuisutajad tegid Riias puhta töö

22.01

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

20.01

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

20.01

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19.01

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

videod

sport.err.ee uudised

15:44

Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

15:00

Prantsuse laskesuusatäht valmistus olümpiaks basseinis

14:25

Björndalen: kummaline, et Botnile ei anta võimalust

13:57

Spordimuuseum toob Tartu raekoja platsile olümpiamelu

13:19

Vahetusest sekkunud Vetkal aitas Dordrechti seljavõiduni

12:45

Olümpiaks valmistuv Merzlikins tegi esimese nullimängu

12:12

Tallinna linn premeeris EM-tiitlit kaitsnud Petrõkinat ja tema treenerit

11:33

Raieste ja Murcia tegid Suuroru klubile tuule alla

10:59

42-aastaselt olümpiadebüüdi tegema pidanud iluuisutaja osalemine on ohus

10:20

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill alustavad võistlemist taliolümpial

09:48

Arsenal pääses üle mitme aasta finaali

09:14

Thunder jõudis sel hooajal esimesena 40 võiduni

08:38

Vahetustehingud NBA-s: Harden saadeti Clevelandi, Utah hankis lisajõudu Memphisest

08:21

ROK-i juht vihjas, et Venemaa võib naasta olümpiamängudele

08:05

St. Pauli karikateekond lõppes veerandfinaalis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo