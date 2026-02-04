Tallinna linn premeeris EM-tiitlit kaitsnud Petrõkinat ja tema treenerit

Linnapea Peeter Raudsepa sõnul näitavad Niina Petrõkina esitused Sheffieldi EM-il ja mujal, et tõeline meister ei ole ainult talent, vaid see, kes tõuseb jätkuvalt üles ka pärast raskusi, olgu need vigastused, pinged või ootused.

"Niina pühendumus, sihikindlus ja võime tulla välja keerulistest olukordadest annavad eeskuju igaühele meist. Treeneri roll on samasuguse tähtsusega. Treeneri juhendamine, usaldus ja professionaalne toetus on olnud Niina saavutuste taga tugevaks tugisambaks," ütles Raudsepp.

Tallinna linnavalitsus eraldas sportlasele 5000 eurot ja tema treenerile Svetlana Varnavskajale 2500 eurot, tõstes esile nende pühendumust ja tulemuslikku koostööd.

"Meistritiitlit võita on raske, kuid seda kaitsta on veelgi raskem. Niina Petrõkina on tõestanud, et kuulub Euroopa parimate hulka ning tema kuldmedal peegeldab aastatepikkust ränka tööd ja visadust. Tallinn väärtustab oma tippsportlaste panust ja eeskuju, mis innustab noori seadma endale kõrgeid sihte. Meil on au tunnustada Niina Petrõkina ja tema treeneri Svetlana Varnavskaja suurepärast koostööd, mis toob uhkustunnet kogu meie linnale ja riigile," lausus abilinnapea Monika Haukanõmm.

Tallinn tunnustab tallinlastest sportlaste ja nende treenerite kõrgeid sportlikke saavutusi olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlustel. Rohkem infot toetuste jagamise korra kohta leiab SIIT.