Jäämeistritel on Milano iluuisuareenil käed tööd täis

Foto: Kuvatõmmis/ETV
Iluuisutajad alustasid Milanos taliolümpiamänge kümne riigi osavõtul toimuva võistkonnavõistlusega, kus osalevad ka mitmed Niina Petrõkina ja Aleksandr Selevko konkurendid.

Jäämeistritel on Unipol Forumi areenil, kus tavapäraselt mängib korvpalli Euroliigasse kuuluv Milano meeskond, käed tööd täis, sest iga päev tuleb jääd vormida vahelduvalt kahe erineva ala jaoks. Lühirajauisutajatele pakutakse miinus seitsme kraadist kõvemat jääd ja iluuisutajatele hüpeteks miinus kolme kraadist pehmemat jääd.

Niina Petrõkina kümme konkurenti näitasid oma lühikava võistkonnavõistluses ja esikolmik ületas kahekordse Euroopa meistri rekordi. Parima tulemuse 78,88 punkti kogus Jaapani võistkonnale punkte toonud Kaori Sakamoto.

Iluuisutajate treeningute jaoks on korraldajad peaareeni kõrvale ülesse pannud spetsiaalse telgi, kus on eraldi jääareen. Kui peaareenile mahub olümpiamängude ajal 11 500 pealtvaatajat ja iluuisutamise vastu on erakordselt kõrge huvi, siis treeninguteks üles pandud telgis publikule kohti pole.

Olümpiamängude avamisel reedel osalenud Aleksandr Selevko laupäeval puhkas. Treeninguteks on ta määratud ühte gruppi koos USA koondise meestega, kellest laupäeval kasutasid harjutusväljakul kavade läbi sõitmise võimalust Maxim Naumov ja Andrew Torgashev.

Olusid käis samal ajal uudistamas Eesti Uisuliidu president Maire Arm, kes marssis reedel avamisel Eesti koondisega San Siro staadionil. "See oli võimas ja ülev ja uhke tunne. See on ainukordne ja seda tuli tunnetada. Nii palju rahvast. Meile pandi väiksed tulukesed käe külge ja need tuled vilkusid koos pealtvaatajatega ühes rütmis. See oli väga vahva," jagas Arm oma muljeid avatseremooniast.

Nii jälgiti olümpiamängude avamist Milano suurimas fännitsoonis Sforza kindluse kahuri väljakul. Tseremoonia oli pikk ja kannatust pidid varuma nii oma lemmikuid oodanud fännid, kui San Siros lavale pääsemist oodanud delegatsioonid.

"Ootamine oli muidugi päris pikk, aga see on päris loomulik, sest nii suure ürituse puhul inimesi kogutakse ju kokku. Seal oote alas siis juba jätkus selline olümpiaküla melu, et vahetati märke, tehti pilte maskottidega. Selline rõõmsameelne ootamine oli ja muidugi põnevus keris ja keris, sest oli näha, millised esinemised tulevad, ja ega me kõike ei näinudki. Tuleb järgi vaadata," märkis Arm.

Esmakordselt olümpiamängudel viibiv Maire Arm ütles, et avatseremoonial tervikuna kogetu võttis sõnatuks. "Ma olen seda vaadanud ja tegelikult seda päris tunnet ei saa ju vaadates kätte, et see mis pärast toimub on ikkagi see, mida ei ole ju võimalik sõnadesse panna, et selline ilus ja võimas."

Iluuisutamises selguvad Milanos pühapäeva õhtuks võistkonnavõistluse medalistid. Uuel nädalal algavad meid köitvad individuaalvõistlused, mis jõuavad kõik ka ERR-i ekraanidele.

Toimetaja: Henrik Laever

