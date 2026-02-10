X!

Rooba sai KooKoo võidumängus kirja kaks väravat

Jäähoki
Robert Rooba
Robert Rooba Autor/allikas: @ellagraphs/KooKoo
Jäähoki

Äsja koduklubi Kouvola KooKooga lepingupikenduse paika pannud Eesti jäähokikoondise kapten Robert Rooba tõestas taaskord oma väärtust, kui skooris meeskonna võidumängus kaks väravat.

KooKoo võõrustas Soome kõrgliigas Vaasan Sporti, aga võõrustaja läks juba 13. minutil juhtima. Teise kolmandiku alguses õnnestus külalistel viigistada, aga Rooba saatis 34. minutil litri vastase väravasse ja viis koduklubi juhtima. KooKoo hoidis vastast viigiväravast eemal ja viskas viis minutit enne kohtumise veel ühe värava.

Võidule pani aga punkti Eesti koondise kapten, kes saatis 13 sekundit enne lõpusireeni litri tühja väravasse ja vormistas KooKoole 4:1 (1:0, 1:1, 2:1) võidu.

Eestlase jaoks olid need kaks tabamust tema hooaja kümnes ja 11., aga sel hooajal pole ta üheski mängus kaht tabamust kirja saanud. Rooba on lisaks 11 väravale teinud eeltööd veel 21 tabamusele ehk kogunud hooaja peale 32 resultatiivsuspunkti.

KooKoo on võitnud tänavu Soome Liigas 31 võitu (seitse lisaajal) ja saanud 16 kaotust, tabelis ollakse 87 punktiga teisel kohal. Liidrina jätkab Tappara, kes on 30 võiduga (kaks lisaajal) kogunud 91 punkti. Teisipäeval sai võidulisa ka Kristjan Kombe koduklubi KalPa, kes on 29 võiduga (viis lisaajal) ja 86 punktiga neljandal tabelireal.

Rooba ja KooKoo sõlmisid veebruari alguses lepingupikenduse, mis jätab eestlase klubi juurde ka järgmiseks hooajaks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

