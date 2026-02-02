Rooba sõlmis koduklubiga aastase lepingupikenduse

2024. aasta septembris KooKooga liitunud Rooba andis allkirja aasta pikkusele lepingupikendusele ehk jääb klubi juurde vähemalt järgmise aasta kevadeni. "Rooba annab meile suurust, osavust ja ta on ka liidriks. Tema väärtus on suur nii jääl kui ka riietusruumis," ütles KooKoo spordidirektor Antti Tuomenoksa.

Eelmisel hooajal kogus Eesti koondise kapten 62 mänguga 39 resultatiivsuspunkti (18 väravat, 21 söötu), tänavu on ta 42 mängus visanud kaheksa väravat ja teinud eeltööd 19 tabamusele. "Meeskond vajab alati juhtivaid mängijaid ja Roberti jätkamine on järgmise hooaja ülesehituses väga oluline osa," lisas Tuomenoksa.

Lisaks KooKoole Soome kõrgliigas ka JYP-i ja Espoo Bluesi esindanud Rooba on Soome kõrgliigas pidanud juba 575 kohtumist. "Soomes pole mängija jaoks paremat kohta kui KooKoo ja Kouvola. Siin jätkamine oli ainuõige otsus," ütles Rooba klubi kodulehele.

Mullu Liigas üheksanda koha saanud KooKoo on tänavu 43 mänguga kogunud 28 võitu (seitse lisaajal) ning asetseb 78 punktiga tabelis neljandal kohal. Neli esimest pääsevad põhihooaja järel otse veerandfinaali, aga KooKoo peab eemale hoidma samal pulgal jätkavaid Rauma Lukkot ja Tampere Ilvest.

Põhiturniir lõppeb 17. märtsil, KooKoo peab veel 17 kohtumist.