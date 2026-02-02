X!

Rooba sõlmis koduklubiga aastase lepingupikenduse

Jäähoki
Robert Rooba
Robert Rooba Autor/allikas: @kko_foto/KooKoo
Jäähoki

Eesti jäähokikoondise kapten Robert Rooba jätkab ka järgmine hooaeg Soome kõrgliigaklubi Kouvola KooKoo juures mängimist.

2024. aasta septembris KooKooga liitunud Rooba andis allkirja aasta pikkusele lepingupikendusele ehk jääb klubi juurde vähemalt järgmise aasta kevadeni. "Rooba annab meile suurust, osavust ja ta on ka liidriks. Tema väärtus on suur nii jääl kui ka riietusruumis," ütles KooKoo spordidirektor Antti Tuomenoksa.

Eelmisel hooajal kogus Eesti koondise kapten 62 mänguga 39 resultatiivsuspunkti (18 väravat, 21 söötu), tänavu on ta 42 mängus visanud kaheksa väravat ja teinud eeltööd 19 tabamusele. "Meeskond vajab alati juhtivaid mängijaid ja Roberti jätkamine on järgmise hooaja ülesehituses väga oluline osa," lisas Tuomenoksa.

Lisaks KooKoole Soome kõrgliigas ka JYP-i ja Espoo Bluesi esindanud Rooba on Soome kõrgliigas pidanud juba 575 kohtumist. "Soomes pole mängija jaoks paremat kohta kui KooKoo ja Kouvola. Siin jätkamine oli ainuõige otsus," ütles Rooba klubi kodulehele.

Mullu Liigas üheksanda koha saanud KooKoo on tänavu 43 mänguga kogunud 28 võitu (seitse lisaajal) ning asetseb 78 punktiga tabelis neljandal kohal. Neli esimest pääsevad põhihooaja järel otse veerandfinaali, aga KooKoo peab eemale hoidma samal pulgal jätkavaid Rauma Lukkot ja Tampere Ilvest.

Põhiturniir lõppeb 17. märtsil, KooKoo peab veel 17 kohtumist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

13:10

Rooba sõlmis koduklubiga aastase lepingupikenduse

12:41

FOTOD | Sputnik võitis pingelise Kohtla-Järve derbi viimastel minutitel

01.02

Panter võttis Balti liigas juba viienda võidu järjest

31.01

HC Panter pikendas võiduseeria neljale mängule

30.01

Kane möödus kõigi aegade edetabelis Modanost

29.01

Colorado Avalanche'i hoog on raugenud

28.01

Panter sai Balti liigas magusa võidu

28.01

Kane kordas USA hoki rekordit, Läti vasakäär viskas esimese värava

27.01

Edmonton sai teist mängu järjest kaitsjalt kübaratriki

26.01

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

22.01

Mammoth napsas Flyersi nina alt võidu

21.01

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

21.01

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

20.01

VIDEO | Chicago hokilegendile korraldati pidulik vastuvõtt

19.01

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

14:21

Laura Lizette Sander sõitis end hooaja avavõistlusel 15 parema sekka

13:44

Hocker jättis Kerri New Yorgis lõpusirgel seljataha

12:07

Uuring: väsimus ja ajapuudus pidurdavad eestlase liikumise regulaarsust

11:32

Käit ja Thun võtsid järgmise vägeva skalbi

10:56

Vaher ja Enok näitasid Lapimaal head kiirust, Evans sai kindla võidu

10:21

Pistons teenis rekordilise võidu, Thunder alistas võõrsil Nuggetsi

09:49

Audentese SG kerkis Balti liiga viimase mänguga viiendaks

09:13

Hermet viskas Euroliiga klubile 18 punkti, Raieste tiim alistas Barcelona

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

08:05

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo