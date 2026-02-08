USA-s stipendiumiga squashi mängiv Mälk mõlgutab olümpiamõtteid

Nagu eelmisel aastal, läksid ka seekord Eesti meistrivõistluste finaalis vastamisi Paul Piik ja Walter Herold Veedla. Kolmes geimis jäi 39-aastane veteranmängija Piik seekordki peale, just kogemuste toel.

"Mulle tundub, et see Eesti meistritiitel võiks ikka olla midagi sellist, mille nimel peab kõvasti vaeva nägema," sõnas Piik ERR-ile. "Ma püüan olla eeskujuks järgmistele meistritele, et kui nemad kunagi meistriks tulevad, siis nad hoiavad kümne küünega kinni sellest ja ei lase mingitel noortel tulla ja lihtsalt ära võtta seda."

Naistest pakkus Aliis Allas Eveli Mälgule eriti just mängu alguses kõva vastupanu. USA-s Drexeli ülikoolis squashi stipendiumiga tudeeriv Mälk jäi aga peale 3:0. "Esimene geim oli, jah, rabedam. Närv oli sees ikka," tunnistas Mälk. "Aga muidu... ise väljakul tundsin kogu aeg, et Aliis pani surve peale, kõik need kolm mängu. Ei saanud ennast lõdvaks lasta, kohe, kui seda tegin, oli seda näha."

USA-s suure arenguhüppe teinud Mälgu sõnul on ala Los Angelese olümpiale murdmise järel USA-s väga populaarne. Otseseid olümpiaplaane kahe aasta pärast Mälk veel ei punu, ent pikemas vaates on olümpia kindlasti.

"Kuna see on juba paari aasta pärast, siis ma ei tea, kas ma sinna 2028. aasta jõuan. Kindlasti proovin, vaatame, kui kaugele jõuab. Kui seekord ei saa, siis kui squash jääb olümpiaalaks, siis kindlasti järgmine kord," sõnas ta.