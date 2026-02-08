X!

USA-s stipendiumiga squashi mängiv Mälk mõlgutab olümpiamõtteid

Teised alad
Foto: Kuvatõmmis
Teised alad

Squashi Eesti meistrivõistlustel pälvisid võidu kogenud Paul Piik ja Ameerika ülikoolis arenguhüppe teinud Eveli Mälk.

Nagu eelmisel aastal, läksid ka seekord Eesti meistrivõistluste finaalis vastamisi Paul Piik ja Walter Herold Veedla. Kolmes geimis jäi 39-aastane veteranmängija Piik seekordki peale, just kogemuste toel.

"Mulle tundub, et see Eesti meistritiitel võiks ikka olla midagi sellist, mille nimel peab kõvasti vaeva nägema," sõnas Piik ERR-ile. "Ma püüan olla eeskujuks järgmistele meistritele, et kui nemad kunagi meistriks tulevad, siis nad hoiavad kümne küünega kinni sellest ja ei lase mingitel noortel tulla ja lihtsalt ära võtta seda."

Naistest pakkus Aliis Allas Eveli Mälgule eriti just mängu alguses kõva vastupanu. USA-s Drexeli ülikoolis squashi stipendiumiga tudeeriv Mälk jäi aga peale 3:0. "Esimene geim oli, jah, rabedam. Närv oli sees ikka," tunnistas Mälk. "Aga muidu... ise väljakul tundsin kogu aeg, et Aliis pani surve peale, kõik need kolm mängu. Ei saanud ennast lõdvaks lasta, kohe, kui seda tegin, oli seda näha."

USA-s suure arenguhüppe teinud Mälgu sõnul on ala Los Angelese olümpiale murdmise järel USA-s väga populaarne. Otseseid olümpiaplaane kahe aasta pärast Mälk veel ei punu, ent pikemas vaates on olümpia kindlasti.

"Kuna see on juba paari aasta pärast, siis ma ei tea, kas ma sinna 2028. aasta jõuan. Kindlasti proovin, vaatame, kui kaugele jõuab. Kui seekord ei saa, siis kui squash jääb olümpiaalaks, siis kindlasti järgmine kord," sõnas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

viimased uudised

00:15

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Jaapan pakkus põnevust, aga USA kaitses võistkonnavõistluse olümpiavõitu

08.02

Dopinguproovi andnud Selevkol jäi loosimine vahele: ma olen heas vormis

08.02

FOTOD | Alutaguse maratoni võitsid Kilp ja Mannima Uuendatud

08.02

USA-s stipendiumiga squashi mängiv Mälk mõlgutab olümpiamõtteid

08.02

Kompus hüppas end Eesti kõigi aegade edetabeli teiseks meheks Uuendatud

08.02

ETV spordisaade, 8. veebruar

08.02

Nurmsalu normaalmäe eel: loodan, et Kaimar ei lähe üle oma varju hüppama

08.02

Dramaatiline mängu lõpp tõi Man Cityle Liverpooli vastu kolm punkti

08.02

Saalijalgpalli meistriliigas lõppes mäng 20:0

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08.02

Kaldvee ja Lill kaotasid mõlemad mängud ning edasipääsulootus kadus Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

08.02

Johnsonist sai olümpiavõitja, sakslanna jäi nelja sajandiksekundi kaugusele Uuendatud

08.02

VIDEO | Kukkudes jala murdnud Vonnile tehti operatsioon Uuendatud

08.02

OM-i esimene laskesuusakuld läks prantslastele, Eesti segateatesõidus 15. Uuendatud

08.02

Kläbo teenis kuuenda olümpiakulla, Alev sai katastroofilise 38. koha Uuendatud

07.02

Kaldvee ja Lill alistasid olümpial Kanada paari

08.02

North Carolina alistas Duke'i lõpusireenil, Veesaarelt jälle kaksikduubel

07.02

Eesti suusataja võitis veteranide MM-il kaks hõbedat

07.02

Dopinguga põrunud laskesuusataja pöördus spordikohtusse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo