Metsa klubi teenis Bundesligas neljanda võidu

Karol Mets.
Karol Mets. Autor/allikas: FC St. Pauli/Facebook
Eesti jalgpallikoondislase Karol Metsa koduklubi St. Pauli alistas Saksamaa kõrgliiga 21. voorus kodumurul Stuttgardi 2:1.

Manolis Saliakas viis St. Pauli 35. minuti juhtima ja 55. minutil kasvatas eduka penaltiga eduseisu Danel Sinani. Stuttgart lõi küll normaalaja viimasel minutil ühe värava tagasi, kuid enamaks võimeline ei olnud. Mets tegi kaasa kogu kohtumise.

St. Pauli teenis viie viigi ja 12 kaotuse kõrvale neljanda võidu. Ühtlasi lõpetati kõikide sarjade peale kaheksa mängu pikkuseks veninud võiduta seeria.

Karl Jakob Heina tööandja Bremeni Werder kaotas võõrsil Freiburgile 0:1. Freiburgi võiduvärava lõi 13. minutil Jan-Niklas Beste, seejuures mängis võõrustaja alates 52. minutist vähemuses, sest poolkaitsja Johan Manzambi teenis punase kaardi. Hein jäeti taas pingile.

Bremen sai kümnenda kaotuse ning langes liigatabelis 16. kohale (19 punkti). St. Pauli on Werderist kahe punkti kaugusel, 17. ehk eelviimasel positsioonil.

Teised tulemused:

Heidenheim - HSV 0:2
Mainz - Augsburg 2:0
Wolfsburg - Dortmund 1:2

Toimetaja: Henrik Laever

