Pikalt nulli hoidnud Flora murdus AIK-i vastu viimastel minutitel

Väravateta lõppenud avapoolajal oli mäng võrdsem, sest platsil oli Flora tugevam koosseis. Pausi järel tegid mõlemad meeskonnad ohtralt vahetusi ja kaalud vajusid aina rohkem AIK poole kaldu, vahendab Soccernet.ee.

Surve sai loogilise lõpptulemuse 88. minutil, kui Axel Kouame lõi kohtumise ainsa värava. Lisaminutitel oli AIK-l veel hiilgav võimalus teistki korda skoori teha, kui kaks ründajat segamatult Kristen Lapaga silmitsi pääsesid, ent Flora väravavaht tegi fantastilise jalatõrje ning seejärel lõi appi jõudnud Mihhail Kolobov palli minema.

"Hea mäng meie poolt, ehkki natuke on kahju lõpu eel sisse lastud väravast. Kahju, et selliseid kohtumisi on vähe – saime mängida hea vastasega ja nautida mõnusat atmosfääri," vahendas Flora koduleht peatreener Konstantin Vassiljevi sõnu. "Mängu jooksul oli palju väljakutseid, aga kõik mehed said nendega kenasti hakkama ja andsid endast väljakul kõik."

Flora Rootsi sõitnud koosseisust puudusid seekord eri põhjustel Evert Grünvald, Andero Tatrik, Kristo Hussar, Matvei Jekimov, Nikita Kalmõkov, Nikita Mihhailov, Maksim Kalimullin, Danil Kuraksin ja Tony Varjund.

"Võib öelda, et seniseks perioodiks seatud eesmärgid said täidetud ning kogutud info ja kogemused aitavad meil oma mängu paremaks muuta. Loodan, et jalgpallurid nautisid tänast päeva," lisas Vassiljev.

Valitsev Eesti meister jätkab hooaja ettevalmistust 31. jaanuaril, võõrustades Läti eelmise hooaja neljandat klubi Daugavpilsi.