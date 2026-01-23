X!

Sõudelegend Allar Raja segab endiselt Alfa võistlusel kaarte

Sõudmine
24. Alfa sisesõudevõistlus
24. Alfa sisesõudevõistlus Autor/allikas: Siim Semiskar/ERR SPORT
Sõudmine

Tippspordist lahkunud Allar Raja tuleb taas Eesti sõudmise järgmisele põlvkonnale konkurentsi pakkuma traditsioonilisel sisesõudevõistlusel Alfa, mis peetakse laupäeval Tallinna Kergejõustikuhallis.

Tegevsõudjatest on favoriit Tartu Ülikooli Akadeemilist spordiklubi esindav Kaarel Kiiver, kes võitnud meeste arvestuses kõik selle hooaja sisesõudesarja kuuluvad osavõistlused. Sealjuures õnnestus tal pikal, 6000 meetri distantsil põrmustada Tõnu Endreksoni kümme aastat püsinud Eesti rekord. Sellest hoolimata ei saa Kiiveri jaoks Alfa võitmine olema lihtne, sest lisaks Allar Rajale tuleb konkurentsi pakkuma ka väga tugev harrastaja Sander Kaasik.

Veel võivad kaarte segada külalised Lätist, Leedust ja Soomest. Kokku stardib meeste klassis 34 sõudjat. Kogu võistluse osalejate arv on 367.

Võistluste peakorraldaja Mihkel Klementsov rääkis, et tänavune Alfa saab olema kompaktsem, sest esmakordselt mahub võistlusmasinaid areenile tervelt 20. "33 aasta eest alustasime kuue sõudeergomeetriga, täna on masinaid rivis 20 – see kinnitab jätkuvalt, et Alfa on üks Põhjamaade suurimaid sisesõudeüritusi," lausus Klementsov. "Suurem ergomeetrite hulk võimaldab teha vähem eelsõite ja niimoodi võistluspäeva lühemaks ja atraktiivsemaks teha ka pealtvaatajate jaoks."

Eelsõidud algavad kell 11, võistkondlikud stardid kell 12, finaalid kell 13.30. Päeva oodatuimad meeste ja naiste finalistid stardivad kell 17. Starditakse sõudeergomeetritel Concept 2, individuaalstartide distants on 1000 meetrit. Alfa on Sportlandi sisesõudesarja III etapp.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

