Tunjov leidis kolme kuu järel Itaaliast järgmise tööandja

Ülemineku esmalt avalikustanud veebileht Notiziario del Calcio kirjutas, et Pro Patria tugevdab ridu "vaieldamatult tehnilise ja rahvusvahelise kogemusega poolkaitsjaga," märkides, et 24-aastane Tunjov on allkirja andmisele väga lähedal. Eesti koondist 16 korral esindanud Tunjovi kohta lausuti veel, et Pro Patria vajab keskväljale "kvaliteeti ja head platsinägemist", kirjutab Soccernet.ee.

Veidi hiljem kinnitas uudist ametlikult ka Pro Patria koduleht. Klubi sõnas, et Tunjov saabub Ospitalettost püsiva ülemineku alusel ning tema leping Pro Patriaga kehtib käesoleva aasta juunini. Uues klubis hakkab Tunjov kandma särki numbriga 17.

Premium liigas kõigest 15-aastasena debüteerinud Tunjov kolis Eestist Itaaliasse juba 2018. aasta kevadel, siirdudes kasvatajaklubist Narva Transist SPAL-i akadeemiasse.

