Kerese mälestusturniiri võit läks Armeeniasse

Foto: ERR
35. korda peetud rahvusvahelise kiirmaleturniiri "Meenutades Paul Kerest" võitis Armeenia maletaja Haik Martirosjan.

Kaks päeva kestnud kiirmaleturniiril Tallinnas Meritoni hotellis oli osalejaid üle 130, nende seas 16 suurmeistrit.

Esikoha pälvinud Martirosjan kogus 11 partiist kaheksa ja pool punkti nagu ka soomlased Tomi Nyback ja Oliver Wartiovaara, samuti Sloveeniat esindav Ukraina suurmeister Aleksandr Beljavski.

Eesti maletajatest kogusid Aleksandr Volodin, Andrei Shishkov, Meelis Kanep ja USA eest võistlev Jaan Ehlvest kõik seitse ja pool punkti. Volodin sai parimana 11. koha.

