Higgins võitis raskest seisust valitsevat maailmameistrit, edasi ka Trump

Londonis toimuval snuukri suurturniiril Mastersil on selgunud kaks esimest poolfinalisti, kelleks on inglane Judd Trump ja šotlane John Higgins.

Keerulisem veerandfinaal oli maailma edetabelis viiendat kohta hoidval Higginsil, kes alistas hiinlasest valitseva maailmameistri Zhao Xintongi (WS 9.) 6:5.

Higgins ei pääsenud juhtima terve kohtumise jooksul ja oli seisul 3:5 seljaga vastu seina, aga võitis seejärel vajalikud kolm partiid järjest.

Maailma edetabelijuht Trump kaotas oma veerandfinaali avapartii põhjaiirlasele Mark Allenile (WS 10.), aga asus siis 2:1 juhtima ja võitis seisult 2:2 neli partiid järjest.

Poolfinaalis lähevad Trump ja Higgins omavahel vastamisi. Teise poolfinaalpaari selgitavad reedel Wu Yize (Hiina; WS 13.) - Xiao Guodong (Hiina; WS 11.) ja Neil Robertson (Austraalia; WS 3.) - Kyren Wilson (Inglismaa; WS 2.).

1975. aastal alguse saanud Mastersile pääsevad üksnes maailma absoluutsed tipud ja reitingupunkte sel turniiril ei jagata, kuid mainekuselt on tegemist ühega kolmest suurest turniirist maailmameistrivõistluste ja UK Championshipi kõrval.

Turniiri ajaloo edukaim on kaheksa esikohaga Ronnie O'Sullivan, kes tänavu kaasa ei tee. Tiitlit kaitsev inglane Shaun Murphy piirdus avaringiga.