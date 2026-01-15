Mets ja St. Pauli said viimastel minutitel valusa kaotuse

Uues voorus sõidavad Mets ja St. Pauli külla teisel positsioonil asuvale Dortmundi Borussiale, kes alistas teisipäevases kohtumises Karl Jakob Heina tiimi Bremeni Werderi 3:0.

St. Pauli kolmemängulise kaotuseta seeria lõpetanud Wolfsburg kerkis 12. kohale, olles 17 mänguga kogunud 18 punkti. Viik kergitanuks Metsa tööandja üleminekumängudele viivale 16. reale, ent Mainzi teisipäevase võidu tõttu püsitakse eelviimasel kohal. 12 silmaga St. on Paulil lähikonkurentidega võrreldes üks matš vähem peetud.

Wolfsburgile tõi 88. minutil võidu 20-aastane ründaja Dzenan Pejcinovic, kes koksas viiekasti lähistelt Adam Daghimi tsenderduse sisse. Keskmisest natuke parema tööõhtu teinud Mets üritas viimases lootuses kaarpalli peaga klaarida, ent mõni sentimeeter jäi sellest paraku puudu, vahendab Soccernet.ee .

