Mets ja St. Pauli said viimastel minutitel valusa kaotuse

Jalgpall
Karol Mets
Karol Mets Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / HMB Media
Jalgpall

Saksamaa jalgpalli kõrgliigasse püsimajäämise nimel heitleva Eesti meeste koondise kapteni Karol Metsa koduklubi St. Pauli sai võõrsil Wolfsburgilt valusa 1:2 kaotuse.

Wolfsburgile tõi 88. minutil võidu 20-aastane ründaja Dzenan Pejcinovic, kes koksas viiekasti lähistelt Adam Daghimi tsenderduse sisse. Keskmisest natuke parema tööõhtu teinud Mets üritas viimases lootuses kaarpalli peaga klaarida, ent mõni sentimeeter jäi sellest paraku puudu, vahendab Soccernet.ee.

St. Pauli kolmemängulise kaotuseta seeria lõpetanud Wolfsburg kerkis 12. kohale, olles 17 mänguga kogunud 18 punkti. Viik kergitanuks Metsa tööandja üleminekumängudele viivale 16. reale, ent Mainzi teisipäevase võidu tõttu püsitakse eelviimasel kohal. 12 silmaga St. on Paulil lähikonkurentidega võrreldes üks matš vähem peetud.

Uues voorus sõidavad Mets ja St. Pauli külla teisel positsioonil asuvale Dortmundi Borussiale, kes alistas teisipäevases kohtumises Karl Jakob Heina tiimi Bremeni Werderi 3:0.

Toimetaja: Anders Nõmm

