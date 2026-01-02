Laane ja Bulgaaria klubi teed läksid lahku

32-aastane Laane liitus Plovdivi klubiga sel suvel ning juba neljandas mängus tegi ta 11 punkti ja 11 resultatiivse sööduga kaksikduubli, lisades veel kuus lauapalli. Järgmise kolme mängu jooksul tegi ta veel kaksikduublit, mõlemas jagas ta 13 korvisöötu.

Alates novembri lõpust jäi mänguaega aga aina vähemaks ja kuigi Laane tegi aasta lõpus veel 11 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga soliidse esituse, teatas klubi reedel, et omavaheline koostöö on lõpetatud.

"Meie teed lähevad lahku, aga hetked jäävad alati meelde," kirjutas Plovdivi Academic ühismeedias.

"Laane on mängija, kes loob alati teistele võimalusi – resultatiivne sööt tõi talle rohkem rõõmu kui korv. Tema jaoks on korvpalli võtmeks palli jagamine. Ta jättis meie noormängijatele sõnumi: korv teeb rõõmsaks ühe inimese, resultatiivne sööt kaks," lisas klubi.

Laane keskmisteks jäi Bulgaaria kõrgliigas 13 mänguga 5,8 punkti, 5,9 resultatiivset söötu, 1,8 lauapalli ja 1,1 vaheltlõiget.