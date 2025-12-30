X!

Perli: kergejõustikujuhtumis ei ole treener siiamaani aru saanud, mis ta on valesti teinud

Varia
Foto: Priit Mürk/ERR
Varia

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhtivuurija Remo Perli sõnul jäi lõppev spordiaasta silma mitme kurikuulsa juhtumiga, millest saab ka tuleviku tarbeks õppetunni kõrva taha panna.

Aasta 2025 jääb Eesti spordis paraku meelde ka läbi keeruliste juhtumite ja valusate teemade. Mõnel puhul heideti valgust vanadele pattudele – sügisel linastus Mati Alaverist kaks dopinguteemalist dokumentaalfilmi.

Mõni raske juhtum jõudis kohtulahendini – Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhtivuurija Remo Perli hinnangul oli kogu spordivaldkonnal palju õppida Mehis Viru kaasusest.

Endine kergejõustikutreener ja õppejõud Mehis Viru mõisteti Tartu maakohtus kokkuleppemenetluses süüdi seksuaalse enesemääramise vastastes kuritegudes.

"See tõi väga selgelt välja sellise vaidluskoha, mille üle palju on arutletud. Kuidas see treeneri mõjuvõim siis sportlase üle võimalik on. Ja kuidas sportlane sellele mõjuvõimule alla jääb ja kuidas sellele vastavalt käitub. See kaasus oli ehe näide, kuidas sportlane, olles treeneri mõjuvõimu all, ei näinud rikkumisi. Ei leidnud endas julgust ja tahtmist sellest rääkida. Aga sellest võimust pääsedes oli see ehe näide, kuidas siis tegelikult sportlane tagantjärgi vaadates näeb, milline see olukord oli ja julges sellest ka rääkida," rääkis Perli.

"Ka selles kergejõustikujuhtumis treener siiamaani ei ole aru saanud, mis ta on valesti teinud. Täpselt ka teistes sarnastes juhtumites, kus näiteks ühes juhtumis 60-aastane treener, kes seksuaalselt väärkohtles 16-aastast sportlast, tõi vabanduseks, et ta andis lihtsalt seksuaalset haridust noorele."

"Tegelikult selliselt käituvad inimesed, selliste kalduvustega inimesed – nad ise kunagi ei lõpeta," jätkas Perli. "Nad ise kunagi ei saa aru, et midagi on valesti. Ja see paneb siis teistele ehk siis meile oluliselt suurema sellise vastutuse, näha, märgata ja see siis lõpetada. Sellest teada anda, et noored sportlased selliste inimeste mõju alt ära päästa."

Aasta lõpus oli Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus osaline kuues distsiplinaarmenetluses, millest Perli sõnul neli on praeguseks lõppenud. Paraku on näha, et menetlusi lisandub. Eesti sport seega valmis ei ole.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

30.12

Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

30.12

Perli: kergejõustikujuhtumis ei ole treener siiamaani aru saanud, mis ta on valesti teinud

30.12

Aigro unistab suurelt: tahan saada mõlema võistluse auhinnad koju riiulisse

30.12

ETV spordisaade, 30. detsember

30.12

Tartu Ülikool vormistas Viimsi vastu veenva võidu

30.12

Flora naiskond tõi Kalevist rünnakule jõudu juurde

30.12

Carlsen täiendas auhinnakappi 20. MM-kullaga

30.12

Jokic vältis tõsist vigastust

30.12

Pokk hiilgas Poolas, Sepp tegi ookeani taga mitmekülgse esituse

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

30.12

Liiklusõnnetuses hukkunud olid Anthony Joshua tiimiliikmed

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

29.12

Ogier kirjutas Tänakust aastalõpupostituse: surusid mind rohkem piirile kui keegi teine

30.12

Bakkeni surm võib muuta ka Norra laskesuusakoondise olümpiaettevalmistust

29.12

Eesti korvpallilootus viskas Euroliiga klubi vastu märgilised punktid

30.12

Jokic vigastas Nuggetsi kaotusmängus põlve

29.12

Anthony Joshua pääses kahe hukkunuga õnnetuses kergete vigastustega

30.12

Bakkeni surma põhjus selgub kevadel

30.12

Pingilt alustanud Kriisa kerkis võidumängus resultatiivseimate sekka

30.12

Kaljulaid venelaste võistlustele lubamisest: tuleb rajal koht kätte näidata

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo