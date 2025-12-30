Perli: kergejõustikujuhtumis ei ole treener siiamaani aru saanud, mis ta on valesti teinud

Aasta 2025 jääb Eesti spordis paraku meelde ka läbi keeruliste juhtumite ja valusate teemade. Mõnel puhul heideti valgust vanadele pattudele – sügisel linastus Mati Alaverist kaks dopinguteemalist dokumentaalfilmi.

Mõni raske juhtum jõudis kohtulahendini – Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhtivuurija Remo Perli hinnangul oli kogu spordivaldkonnal palju õppida Mehis Viru kaasusest.

Endine kergejõustikutreener ja õppejõud Mehis Viru mõisteti Tartu maakohtus kokkuleppemenetluses süüdi seksuaalse enesemääramise vastastes kuritegudes.

"See tõi väga selgelt välja sellise vaidluskoha, mille üle palju on arutletud. Kuidas see treeneri mõjuvõim siis sportlase üle võimalik on. Ja kuidas sportlane sellele mõjuvõimule alla jääb ja kuidas sellele vastavalt käitub. See kaasus oli ehe näide, kuidas sportlane, olles treeneri mõjuvõimu all, ei näinud rikkumisi. Ei leidnud endas julgust ja tahtmist sellest rääkida. Aga sellest võimust pääsedes oli see ehe näide, kuidas siis tegelikult sportlane tagantjärgi vaadates näeb, milline see olukord oli ja julges sellest ka rääkida," rääkis Perli.

"Ka selles kergejõustikujuhtumis treener siiamaani ei ole aru saanud, mis ta on valesti teinud. Täpselt ka teistes sarnastes juhtumites, kus näiteks ühes juhtumis 60-aastane treener, kes seksuaalselt väärkohtles 16-aastast sportlast, tõi vabanduseks, et ta andis lihtsalt seksuaalset haridust noorele."

"Tegelikult selliselt käituvad inimesed, selliste kalduvustega inimesed – nad ise kunagi ei lõpeta," jätkas Perli. "Nad ise kunagi ei saa aru, et midagi on valesti. Ja see paneb siis teistele ehk siis meile oluliselt suurema sellise vastutuse, näha, märgata ja see siis lõpetada. Sellest teada anda, et noored sportlased selliste inimeste mõju alt ära päästa."

Aasta lõpus oli Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus osaline kuues distsiplinaarmenetluses, millest Perli sõnul neli on praeguseks lõppenud. Paraku on näha, et menetlusi lisandub. Eesti sport seega valmis ei ole.